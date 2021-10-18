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Член Совфеда Климов предупредил НАТО о вероятности возникновения новых конфликтов в мире
Политика
Член Совфеда Климов предупредил НАТО о вероятности возникновения новых конфликтов в мире
Global Look Press  /  Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Москва, 18 октября. Деструктивные действия НАТО по разрушению инфраструктуры отношений с РФ могут обернуться возникновением новых военных конфликтов в мире, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

По его словам, Запад продолжает следовать курсу наращивания противостояния с российской стороной.

«Высылка российских дипломатов из нашего представительства при Альянсе стала проявлением враждебности западной политики в отношении РФ», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Подобные шаги НАТО разрушают все каналы коммуникации, которые удалось создать в период международной разрядки. В конечном итоге такая политика может привести к возникновению вооруженных конфликтов в мире, резюмировал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о приостановке работы представительства России при НАТО с 1 ноября. Дипломат отметил, что такие меры Москвы являются ответной реакцией на шаги Альянса.

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