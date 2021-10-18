Новые лаборатории для молодых ученых откроются в Томске

Томск, 18 октября. Правительство Томской области планирует создать шесть молодежных лабораторий на базе научных организаций Томска. Об этом сообщили представители пресс-службы региональной администрации. Отмечается, что лаборатории будут получать финансирование.

Как отметили в администрации региона, из средств федерального бюджета будут выделять примерно 15 миллионов рублей ежегодно. Финансирование лабораторий будет проводиться в течение трех лет до 2024 года.

«В течение трех лет в рамках финансирования проекта в регион поступит 270 миллионов рублей федеральных субсидий», — уточнил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

В Томском политехническом университете планируют создать лабораторию перспективных материалов и обеспечения безопасности водородных энергосистем. В Томском государственном университете откроется лаборатория исследования и применения сверхкритических флюидных технологий в агропищевых биотехнологиях. Работать в новых лабораториях будут ученые в возрасте до 39 лет.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге также создадут шесть лабораторий для молодых ученых. Они будут открыты на базе четырех высших учебных заведений города.