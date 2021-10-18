Депутат Госдумы Сухарев: Дачная амнистия должна стать бессрочной

Любой парламентский законопроект должен иметь внутри себя защиту от возможных злоупотреблений. Об этом в интервью ФАН заявил первый заместитель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев.

Ранее глава комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенников заявил, что его парламентская структура ведет переговоры с Правительством России о введении бессрочной дачной амнистии. Если ее проект будет осуществлен, упрощенный порядок оформления гражданами РФ прав на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать постоянно, без привязки к конкретной дате, как это есть в настоящее время. Инициатива также подразумевает бесплатный и упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и жилые дома на них, кроме того, создание перечня механизмов по защите прав наследников.

«В нашем комитете подробно обсуждали данную инициативу, — заметил Сухарев. — При этом мнения его членов разделились. Например, часть считает, что некоторые недобросовестные граждане специально тянут время с использованием своего права на дачную амнистию, чтобы уклониться от уплаты налогов. Я же придерживаюсь мнения, что она должна стать бессрочной, но при этом несколько видоизмененной: настолько, насколько это потребуется для исключения возможности злоупотребления предоставленным правом».

Однако, продолжил депутат, эта тема требует дальнейшей проработки, чтобы в новом законе не возникло пробелов.

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«Сделать дачную амнистию бессрочной логично и разумно хотя бы потому, что ее сроки все время растягиваются: мы уже ушли в 2031 год!» — заявил парламентарий.

Собеседник ФАН также объяснил, почему инициатива исходила от комитета не по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, а по государственному строительству.

«Дело в том, что у этого законопроекта есть три соавтора: от Госдумы это Павел Крашенинников, а от Совета Федерации — Андрей Клишас и Андрей Турчак, — заметил Сухарев. — Они всегда занимались этой дачной амнистией, так что логично, что и теперь инициатива сделать ее бессрочной исходит от них».

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