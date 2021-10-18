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Арабская коалиция заявила о ликвидации полутора сотен хуситов под Марибом
Весь мир
Арабская коалиция заявила о ликвидации полутора сотен хуситов под Марибом
Global Look Press  /  Abdulnasser Alseddik / ZUMAPRESS.com

Сана, 18 октября. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила о нанесении авиационных ударов южнее стратегически важного города Мариб, в результате чего были уничтожены по меньшей мере десять единиц техники и убиты 165 хуситов. Руководство повстанческого движения «Ансар Аллах» эти сообщения не комментирует.

В этой провинции продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и мятежниками, которые накануне сообщили о захвате нескольких населенных пунктов, в том числе Аль-Абдии, находившейся в осаде в течение месяца. Руководство арабской коалиции за неделю вооруженных столкновений в Марибе сообщило об уничтожении более тысячи хуситов, но на фоне последних успехов отрядов «Ансар Аллах» это представляется довольно сомнительным.

В настоящее время Аль-Абдия полностью перешла в руки повстанцев, бои идут в Аль-Джубе и Джебель-Мураде. Также несмотря на авиационные удары саудовских ВВС, некоторых успехов боевики «Ансар Аллах» достигли и в южной провинции Шабва, захватив районы Ассилан, Байхан и Айн.

Мятежники начали наступление в данном регионе в начале этого года, однако через несколько месяцев обе стороны конфликта из-за серьезных потерь перешли к позиционной обороне. Тем не менее в конце лета повстанцы продолжили движение и установили контроль над несколькими районами Мариба — последней северной провинции, где сохраняется присутствие правительственных войск. Она имеет стратегическое значение как транспортный узел, захват которого позволит перерезать важные пути сообщения противника и продвинуться вглубь его позиций. Помимо этого, здесь расположены крупнейшие нефтегазовые месторождения и предприятия, что также важно для обеих сторон.

При этом гуманитарная ситуация в Марибе, где помимо местных жителей находятся десятки тысяч перемещенных семей, продолжает ухудшаться, так как из-за непрекращающихся боев международные организации не могут доставить в эти районы продовольственную и медицинскую помощь. По заявлениям ООН, кризис в Йемене привел к гибели нескольких десятков тысяч мирных жителей и бегству миллионов, а также стал причиной наиболее тяжелой гуманитарной катастрофы во всем мире. Ранее на этой неделе организация призвала к прекращению боевых действий в районе Аль-Абдии, где население уже месяц не может получить продукты питания и лекарства.

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йемен ансар аллах мариб
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