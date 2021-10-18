Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 18:36
18:36
Экономика
Минфин РФ планирует удерживать госдолг на уровне 20% ВВП
18:32
Общество
Депутат ЗакСа Петербурга Дмитрий Панов поддержал введение в России ПДД для электросамокатов
18:31
Спорт
Номинант на «Золотой мяч» де Брейне назвал своего фаворита в борьбе за награду
18:29
Экономика
Сахалин может получить 4,6 млрд рублей на расселение ветхого жилья
18:27
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Телегина требует от него через суд почти миллионный долг по алиментам
18:25
Общество
Извинения не спасли от депортации мигранта, швырнувшего фруктом в старика в Самаре
18:24
Общество
Ушел из жизни разработчик отечественных систем ПВО-ПРО Владимир Светлов
18:24
Общество
Юбилейная карта «Подорожник» появилась в кассах метро Петербурга
18:22
Общество
«Дюна» выйдет на HBO Max раньше запланированной даты
18:22
Общество
Правительство России одобрило идею о штрафах за неправильное содержание питомцев
Все новости

Невестка Валерии устроила дочери Селин модную фотосессию
Шоу-бизнес
Невестка Валерии устроила дочери Селин модную фотосессию
Pr Scr instagram.com  /  @lianashulginaa

Москва, 18 октября. Певица Валерия не только поп-идол, но и многодетная мать. Она вырастила сыновей Арсения и Артемия и дочь Анну, пишет Teleprogramma.pro.

Дети певицы — давно взрослые и живут самостоятельной жизнью. Арсений год назад женился на своей девушке Лиане и в новогоднюю ночь получил от нее лучший подарок — дочь Селин, а Валерия вмиг стала бабушкой. Певица во внучке души не чает и старается все свое свободное время проводить с ней.

18 октября невестка звезды Лиана Шульгина решила устроить для дочери фотосессию. Крошка давно стала Instagram-звездой. Деятельная мама не раз проводила для нее фотосессии различного характера.

На этот раз мама решила примерить на дочку несколько странных образов — домашний, в котором девочка предстала с полотенцем на голове, и женственный — в розовом пышном платье из фатина. Также маленькая фотомодель отметилась в тюрбане и песочном тренче. Спокойствию Селин можно позавидовать, она ни разу не пыталась сопротивляться. Очевидно, ей нравится фотографироваться.

«Моя сладкая», — восхитился счастливый отец.

Поклонники и друзья молодой пары не смогли сдержать умиления. По мнению многих, у Селин уже есть задатки фотомодели.

«Ай, какая ягодка сладкая», «Копия Валерия!», «Очень похожа на вашего мужа», «Чудо какое маленькое», «Боже, ну надо же, как похожа на Арсения! Ну а шарм — конечно, от мамочки!», «Ну какая милашка», «Ангелочек», «В маму пошла», — написали пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что невестка Валерии Лиана пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Невестка Валерии устроила дочери Селин модную фотосессию
дочь селин валерия фотосессия арсений шульгин лиана шульгина
Комментировать