Невестка Валерии устроила дочери Селин модную фотосессию

Москва, 18 октября. Певица Валерия не только поп-идол, но и многодетная мать. Она вырастила сыновей Арсения и Артемия и дочь Анну, пишет Teleprogramma.pro. Дети певицы — давно взрослые и живут самостоятельной жизнью. Арсений год назад женился на своей девушке Лиане и в новогоднюю ночь получил от нее лучший подарок — дочь Селин, а Валерия вмиг стала бабушкой. Певица во внучке души не чает и старается все свое свободное время проводить с ней.

18 октября невестка звезды Лиана Шульгина решила устроить для дочери фотосессию. Крошка давно стала Instagram-звездой. Деятельная мама не раз проводила для нее фотосессии различного характера.

На этот раз мама решила примерить на дочку несколько странных образов — домашний, в котором девочка предстала с полотенцем на голове, и женственный — в розовом пышном платье из фатина. Также маленькая фотомодель отметилась в тюрбане и песочном тренче. Спокойствию Селин можно позавидовать, она ни разу не пыталась сопротивляться. Очевидно, ей нравится фотографироваться.

«Моя сладкая», — восхитился счастливый отец.

Поклонники и друзья молодой пары не смогли сдержать умиления. По мнению многих, у Селин уже есть задатки фотомодели.

«Ай, какая ягодка сладкая», «Копия Валерия!», «Очень похожа на вашего мужа», «Чудо какое маленькое», «Боже, ну надо же, как похожа на Арсения! Ну а шарм — конечно, от мамочки!», «Ну какая милашка», «Ангелочек», «В маму пошла», — написали пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что невестка Валерии Лиана пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов.