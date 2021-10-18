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Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара в 2022 году чуть выше 72 рублей
Экономика
Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара в 2022 году чуть выше 72 рублей
pixabay.com/ru

Москва, 18 октября. Текущий курс доллара соответствует ожиданиям Минэкономразвития. По прогнозу ведомства, в 2022 году доллар будет стоить чуть выше 72 рублей.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, в 2021 году курс доллара составит менее 73,6 рубля. Он напомнил, что в начале этого месяца американская валюта опустилась ниже 72 рублей, что соответствует ожиданиям министерства, закладывавшего в прогноз укрепление нацвалюты. Решетников добавил, что на курс рубля к доллару сильно влияют неэкономические факторы — ожидания и настроения инвесторов, передает INFOX.

Министр ранее говорил, что рубль недооценен относительно фундаментально справедливых значений. Он также отмечал, что прогноз на 2021 год основан на предпосылках стабильного рубля.

Выступая в Госдуме, Решетников сообщил, что российский ВВП по итогам года вряд ли вырастет более чем на 4,2%. Помимо этого, он обратил внимание на замедление деловой активности и ухудшение ситуации с коронавирусом.

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Все новости / Экономика / Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара в 2022 году чуть выше 72 рублей
доллар прогноз рубль решетников минэкономразвития рф
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