Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 17:06
17:05
Общество
Руки в кандалах и крови: российского гражданина Никитина незаконно удерживают в тюрьме США
17:03
Весь мир
Политолог Захаров назвал вмешательство Запада в Судан грабительским «крестовым» походом
17:03
Общество
Министр образования Дагестана рекомендовал водить школьников на экскурсии в СИЗО
17:03
Общество
Трое на одного: к каким последствиям привел инцидент с избиением москвича в метро
17:03
Весь мир
Пиньера против мапуче: как связан ввод войск в Арауканию с коррупционным скандалом в Чили
17:00
Видео
Огромное граффити из пепла деревьев появилось в Бразилии
16:57
Армия
Церемония открытия масштабных военных учений стран-членов ОДКБ прошла в Таджикистане
16:57
Происшествия
Сортировщики мусора в Омске обнаружили на конвейере пулеметную ленту с патронами
16:55
Общество
Суд приговорил шантажировавшую Тарзана Антонину Саввидес к пяти годам лишения свободы
16:54
Экономика
Росатом доложит Путину об организации транзитных перевозок по Севморпути до 1 декабря
Все новости

Актер Никоненко рассказал, как Михалков отправил его «на панель» в Ялте
Общество
Актер Никоненко рассказал, как Михалков отправил его «на панель» в Ялте
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look / Alexey S. Yushenkov/via Globallookpress.com

Москва, 18 октября. Актер Сергей Никоненко поделился историей знакомства с режиссером Сергеем Михалковым. Артист вспомнил забавный случай о попытке звезд заработать на собственной популярности.

Сергей Никоненко стал гостем в новом эпизоде программы «Судьба человека». Артист рассказал о карьере в кино и дружбе с режиссером Никитой Михалковым. Так, актер вспомнил, что в молодости знаменитостям регулярно не хватало денег, несмотря на популярность.

Однажды Михалков убедил Никоненко попытаться заработать «на панели». Об этом артист рассказал в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым.

«Михалков отправил меня на панель. Говорит, что в кинотеатрах показали фильм со мной и кто-то наверняка даст денег, когда узнает меня. Сам он стоял в стороне. И вот ко мне подходит какой-то шахтер и говорит: «Это же ты на экране был?» Этот мужчина оказался с деньгами», — вспомнил артист.

Дружба Михалкова и Никоненко началась со знакомства на съемках фильма «Звезды и солдаты». Тогда артисты проводили время в Ялте: по словам знаменитости, «снимали и жили весело», передает Teleprogramma.pro.

Этой осенью Михалков оказался в центре внимания из-за обвинений со стороны Станислава Садальского — актер заявил, что режиссер помешал ему получить звание Народного артиста России. Поклонники встали на защиту постановщика в ответ на высказывания звезды.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актер Никоненко рассказал, как Михалков отправил его «на панель» в Ялте
михалков судьба человека никоненко
Комментировать