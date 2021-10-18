Актер Никоненко рассказал, как Михалков отправил его «на панель» в Ялте

Москва, 18 октября. Актер Сергей Никоненко поделился историей знакомства с режиссером Сергеем Михалковым. Артист вспомнил забавный случай о попытке звезд заработать на собственной популярности.

Сергей Никоненко стал гостем в новом эпизоде программы «Судьба человека». Артист рассказал о карьере в кино и дружбе с режиссером Никитой Михалковым. Так, актер вспомнил, что в молодости знаменитостям регулярно не хватало денег, несмотря на популярность.

Однажды Михалков убедил Никоненко попытаться заработать «на панели». Об этом артист рассказал в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым.

«Михалков отправил меня на панель. Говорит, что в кинотеатрах показали фильм со мной и кто-то наверняка даст денег, когда узнает меня. Сам он стоял в стороне. И вот ко мне подходит какой-то шахтер и говорит: «Это же ты на экране был?» Этот мужчина оказался с деньгами», — вспомнил артист.

Дружба Михалкова и Никоненко началась со знакомства на съемках фильма «Звезды и солдаты». Тогда артисты проводили время в Ялте: по словам знаменитости, «снимали и жили весело», передает Teleprogramma.pro.

Этой осенью Михалков оказался в центре внимания из-за обвинений со стороны Станислава Садальского — актер заявил, что режиссер помешал ему получить звание Народного артиста России. Поклонники встали на защиту постановщика в ответ на высказывания звезды.