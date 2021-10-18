Политолог Кедми объяснил, как победить терроризм в Центральной Азии

Теракт в Кандагаре напомнил об опасности распространения терроризма в Центральной Азии. В одиночку противостоять в этой борьбе не сможет ни одна республика региона, считает израильский политолог Яков Кедми.

В пятницу, 15 октября, в афганском городе Кандагар в шиитской мечети Биби-Фатима во время пятничной молитвы произошел теракт. Два смертника осуществили мощный взрыв, который унес много жизней. По сообщениям СМИ, речь идет о более чем 100 погибших и раненных.

Ответственность за операцию взяла на себя террористическая группировка ИГ1, запрещенная в Российской Федерации. Издание Aamaj News пишет, что террористы обнародовали имена исполнителей теракта и опубликовали их фотографии еще до совершения преступления. Это были члены группировки Анас Хорасани и Абу Али Балучи.

Федеральное агентство новостей / ТАСС / STRINGER / EPA

Израильский государственный деятель и политолог Яков Кедми в интервью ФАН рассказал, что это уже не первый подобный случай в Кандагаре. По словам эксперта, оба раза были результатом внутриафганской разборки. Тем не менее это событие имеет важное значение для всего центральноазиатского региона.

Ранее об этом говорил лидер России Владимир Путин. На встрече с руководителями спецслужб стран СНГ он предупредил о возможной экспансии террористических группировок из Афганистана. По словам президента, борьба с распространением терроризма в Центрально-Азиатском регионе является приоритетной задачей для стран СНГ. События в Афганистане могут оказать серьезное влияние на положение дел в республиках Центральной Азии, Закавказье и других регионах.

«Это опасно, потому что потенциал фундаменталистского ислама, особенно в форме «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации), когда тот говорит о халифате, представляет угрозу прежде всего тем республикам, коренное население которых находится в северной части Афганистана. А это таджики, узбеки и туркмены. И именно эти республики будут являться потенциальной сферой проникновения террористов «Талибана» для усиления своего влияния. Противостоять этому крайне сложно. И ни одна страна мира, кроме России, этим республикам не сможет помочь», — заявил Кедми.

Global Look Press / Saifurahman Safi / XinHua / Ahmad Massoud / Oliver Weiken / dpa

Таджикистан и Кыргызстан имеют мощную поддержку в рамках ОДКБ. Узбекистан, согласно данным рейтинга Global Firepower, является сильнейшим среди армий центральноазиатских республик, однако в этом противостоянии важно не столько оружие и техническое оснащение, сколько те вещи, с помощью которых действуют террористы — партизанская война. По словам политолога, речь идет не о военном сражении, а об инфильтрации идеологической и диверсионной деятельности, и тут у «Талибана» есть преимущества: национальные, религиозные, тактические. В этой войне невозможно противостоять в одиночку — чтобы победить, нужно объединить усилия.

«Узбекистан должен сделать нужные выводы: ему нужно занять решительную позицию, и тогда будут хорошие шансы на то, чтобы противостоять этому наплыву. Эффективная централизованная власть республики при борьбе с внешней угрозой, разумеется, очень важна, но этого недостаточно. Страна должна знать, на кого может опираться. В этом противостоянии Узбекистану должна помочь Россия», — считает эксперт.

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Поддержка Запада ни одной стране не смогла помочь противостоять в идеологической борьбе с террористами. Достаточно вспомнить события в Афганистане: американцы поняли, что не могут противостоять талибам, и пошли с ними на переговоры. Даже несмотря на то, что сейчас они пытаются договориться с Узбекистаном о совместном противостоянии афганским террористам, никаких гарантий того, что завтра США не начнут переговоры с тем или иным видом «Талибана», нет.

«США хотят разместить свои военные подразделения в республике. Но они не будут в состоянии оказать никакого влияния на то, что происходит в Афганистане. Находясь в Афганистане, они не смогли этого сделать и теперь хотят убедить в том, что смогут защитить Узбекистан небольшими подразделениями советников от того, от кого не смогли защитить свою страну. Нужно быть абсолютно наивными, чтобы в это поверить. Так что у Узбекистана есть объективная причина для отказа — нельзя доверять американцам в этом деле», — заключил собеседник издания.

1 Организация запрещена на территории РФ.