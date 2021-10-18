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«Спартак» представил афишу на матчи с «Лестером» и «Зенитом» в стиле сериала «Пацаны»
Спорт
«Спартак» представил афишу на матчи с «Лестером» и «Зенитом» в стиле сериала «Пацаны»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 18 октября. Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала афишу матчей третьего тура групповой стадии Лиги Европы с английским «Лестером» и 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Постер размещен в Instagram-аккаунте клуба.

Афиша представлена в стиле сериала «Пацаны».

«Впереди важная неделя. Вперед, "Спартак"», — говорится в сообщении.

«Пацаны» — американский супергеройский веб-сериал, повествующий о команде мстителей «Пацаны», которые борются с супергероями, злоупотребляющими своими сверхспособностями.

Напомним, еврокубковый матч с «Лестером» пройдет 20 октября на «Открытие Арене», стартовый свисток — в 17:30 по московскому времени. Матч начнется с минуты молчания, посвященной 39-й годовщине трагедии, которая произошла в «Лужниках» во время встречи с нидерландским «Харлемом».

Игра чемпионата России против петербуржцев состоится в воскресенье, 24 октября, на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ, в их активе 23 очка. Красно-белые идут на седьмом месте с 17 очками.

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