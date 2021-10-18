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Новый выпуск юмористического шоу «Игра» разочаровал «Уральских пельменей»
Общество
Новый выпуск юмористического шоу «Игра» разочаровал «Уральских пельменей»
Prt Scr youtube.com  /  СТС

Красноярск, 18 октября. Юморист из «Уральских пельменей» Сергей Исаев раскритиковал новое популярное комедийное шоу «Игра», которое выходит по воскресеньям на телеканале ТНТ. Причиной критики стало решение судей в последнем выпуске.

Итог последнего выпуска программы стал предметом для споров. Исаев отметил, что команда единогласно не согласна с решением по поводу некоторых участников. Чтобы разобраться в ситуации, они планировали даже связаться с одним из судей проекта.

«Вчера в поезде смотрели последний выпуск «Игры». Не согласны единогласно с результатом пары «Плюшки» & «Сборная России». Даже собрались звонить Гарику Мартиросяну. Надеюсь, ребята нас тоже смотрят!» — написал в своем Instagram-аккаунте юморист.

Под публикацией Исаев выложил снимок, на котором изображено два плаката, на первом «Уральские пельмени», а на втором — реклама телепрограммы ТНТ. Шоумен иронично отметил, что в Красноярске, где афиши выставлены рядом, место найдется всем.

Новое юмористическое шоу «Игра» стартовало на ТНТ несколько недель назад. Программа устроена по принципу дуэлей, в каждом новом выпуске «старички» выступают против восходящих звезд юмора. В эпизоде от 17 октября команда «Плюшки» с разгромным счетом обыграла «Сборную России», что не понравилось многим почитателям проекта.

Ранее о программе с недовольством высказалась телеведущая Ксения Собчак. Она отметила, что «Игра» была создана, чтобы «похоронить» пережиток прошлого — КВН, а в итоге воплотилась в худших его проявлениях.

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