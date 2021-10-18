Новый выпуск юмористического шоу «Игра» разочаровал «Уральских пельменей»

Красноярск, 18 октября. Юморист из «Уральских пельменей» Сергей Исаев раскритиковал новое популярное комедийное шоу «Игра», которое выходит по воскресеньям на телеканале ТНТ. Причиной критики стало решение судей в последнем выпуске.

Итог последнего выпуска программы стал предметом для споров. Исаев отметил, что команда единогласно не согласна с решением по поводу некоторых участников. Чтобы разобраться в ситуации, они планировали даже связаться с одним из судей проекта.

«Вчера в поезде смотрели последний выпуск «Игры». Не согласны единогласно с результатом пары «Плюшки» & «Сборная России». Даже собрались звонить Гарику Мартиросяну. Надеюсь, ребята нас тоже смотрят!» — написал в своем Instagram-аккаунте юморист.

Под публикацией Исаев выложил снимок, на котором изображено два плаката, на первом «Уральские пельмени», а на втором — реклама телепрограммы ТНТ. Шоумен иронично отметил, что в Красноярске, где афиши выставлены рядом, место найдется всем.

Новое юмористическое шоу «Игра» стартовало на ТНТ несколько недель назад. Программа устроена по принципу дуэлей, в каждом новом выпуске «старички» выступают против восходящих звезд юмора. В эпизоде от 17 октября команда «Плюшки» с разгромным счетом обыграла «Сборную России», что не понравилось многим почитателям проекта.

Ранее о программе с недовольством высказалась телеведущая Ксения Собчак. Она отметила, что «Игра» была создана, чтобы «похоронить» пережиток прошлого — КВН, а в итоге воплотилась в худших его проявлениях.