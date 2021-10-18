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Актриса из Кольчугино стала лучшей на фестивале любительских театров
Общество
Актриса из Кольчугино стала лучшей на фестивале любительских театров
Пресс-служба Департамента Владимирской области  / 

Владимир, 18 октября. Актриса Образцового театра юного зрителя Ассоциации Кольчугинских театров Ольга Кириллова получила приз за лучшую женскую роль на фестивале любительских театров малых городов России «Театральная пристань», проходившем в Каргополе Архангельской области.

Награду ей присудили за исполнение роли Тетушки в спектакле «Чудотворец, история одной московской фамилии», передают «Владимирские ведомости».

Организаторами фестиваля выступили Государственный российский дом народного творчества имени Поленова, Дом народного творчества Архангельской области, архангельское региональное отделение ООО «Союз театральных деятелей Российской Федерации (ВТО)», администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области при содействии Министерства культуры РФ.

Его цель — развитие и популяризация театрального искусства в малых городах, выявление талантливых режиссеров, педагогов, художников, исполнителей, творческий обмен опытом театральных коллективов малых городов Северо-Западного, Приволжского и Центрального федеральных округов. На этот раз в мероприятии приняли участие 12 творческих коллективов, отобранных экспертами Российского дома народного творчества из Архангельской, Вологодской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Тверской и Рязанской областей, Красноярского края.

Ранее ФАН рассказывал об итогах фестиваля короткометражного кино «Короче», проходившего в Калининграде. Главную награду присудили ленте Сергея Филатова «Как разжечь потухший огонь».

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