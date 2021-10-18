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Очевидцы сняли на видео смерч в Черном море
Происшествия

В Сочи на Черном море туристы и местные жители успели запечатлеть смерч.

Одно из самых опасных природных бедствий возникло в Сочи 18 октября. Ранее Росгидромет сообщал населению об опасности приближения стихийного бедствия. На территории Краснодарского края значительно испортилась погода, что очень влечет за собой формирования смерча. Как правило, природное явление возникает в грозовых и кучевых тучах.

По данным синоптиков, опасность формирования смерчей сохранится до вечера 19 октября.

Спасатели рекомендуют временно отказаться от отдыха у воды, а также напоминают о правилах безопасности при выходе смерча на сушу: необходимо укрываться в ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижимаясь к земле, а тем, кто находится в здании — держаться подальше от окон.

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сочи смерч краснодарский край
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