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Найденные мертвыми в Албании россияне планировали пожениться
Происшествия
Найденные мертвыми в Албании россияне планировали пожениться
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран

Албания, 18 октября. Причину смерти российских туристов определит только вскрытие. Есть предположения, что они скончались в результате удушья.

Как сообщает Life.ru, молодые люди приехали в Албанию вместе с родителями невесты в отпуск, а после отдыха планировали сыграть свадьбу.

Напомним, трагедия произошла в сауне отеля Gloria в албанском городе Керрете. Информация о происшествии была направлена в посольство РФ.

Как предполагают эксперты, семья погибла от асфиксии, однако неизвестно, заходили ли они в саму парилку. У матери девушки было онкологическое заболевание, поэтому банные процедуры она точно не посещала. Родственники погибших утверждают, что вредных привычек у семьи не было.

Погибшие россияне были обнаружены в помещении сауны отеля поздно вечером.

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