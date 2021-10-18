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МИД Франции: Россия получит от ОЗХО ответы по делу Навального в установленный срок
Политика
МИД Франции: Россия получит от ОЗХО ответы по делу Навального в установленный срок
labor-spiez.ch

Париж, 18 октября. России будут предоставлены ответы по делу об «отравлении» блогера Алексея Навального в рамках ОЗХО. Это будет сделано в установленные сроки, говорится в официальном заявлении МИД Франции.

Министерство иностранных дел Российской Федерации выдвинуло ряд вопросов к ОЗХО по делу об «отравлении» осужденного за мошенничество блогера. Организации был установлен срок до 16 октября, но по состоянию на 18 октября никакого ответа официальная Москва не получала.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что входящие в ОЗХО государства уклоняются от сотрудничества по «делу Навального» и под различными предлогами отказываются предоставлять доказательства и публиковать материалы. В Москве уверены, что страны коллективного Запада не заинтересованы в установлении истинных причин и природы инцидента, произошедшего с Навальным в августе 2020 года.

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