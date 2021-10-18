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Экономист Мильчакова: Экспорт вакцин создает позитивный имидж России на мировом рынке
Экономика
Экономист Мильчакова: Экспорт вакцин создает позитивный имидж России на мировом рынке
twitter.com  /  @SantiCafiero

Россия может нарастить экспорт вакцин вдвое и даже втрое, однако на этом пути стоят бюрократические и идеологические препятствия для регистрации — например, в Евросоюзе. Об этом ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Поставки вакцины

Россия за первые восемь месяцев 2021 года поставила странам-партнерам вакцин на сумму более 700 млн долларов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

За летние месяцы объем экспорта показал наибольший рост. В период с июня по август Аргентина, Казахстан, Индия и другие страны приобрели российской продукции больше, чем с января по май.

Global Look Press / Stringer / dpa

Согласно информации ФТС, по классификационному коду ТН ВЭД 3002200009 («Прочие вакцины для людей») этим летом за рубеж было поставлено 203,6 тонны вакцин, общая стоимость которых оценивается в 410 млн долларов. Совокупные показатели зимы и весны составили лишь 159 тонн, или 303,6 млн долларов.

Позитивный имидж

Как отметила Наталья Мильчакова, экспорт вакцин — безусловно, положительное явление в том контексте, что это позволяет постепенно создавать имидж России на мировом рынке не только как экспортера углеводородов и сырья. Разработанная и произведенная в России вакцина «Спутник V» экспортируется более чем в 70 стран мира. Однако принципиальное влияние объем экспорта вакцин на российский бюджет и его доходы не окажет. Доля вакцин в общем объеме российского экспорта составляет всего 0,27%.

«Теоретически Россия могла бы нарастить экспорт вакцин вдвое и даже втрое, если бы не бюрократические и идеологические препятствия для регистрации — например, в Евросоюзе, а также если бы не «вакцинный национализм». Например, дружественный России Китай пока не спешит пускать на свой рынок вакцины российского производства, да и мы сами тоже не спешим допускать на рынок иностранные вакцины», — пояснила Наталья Мильчакова.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эксперт выразила сожаление, что низкие темпы вакцинации в самой России не создают популярности нашей фармацевтической продукции за рубежом. Из чего следует, что для вакцинации 70% россиян (и фактически для дальнейшего успешного продвижения на экспорт наших вакцин) некоторые принудительные меры (например, QR-коды в ресторанах и общественных местах) необходимы.

Россия занимается решением вопроса о международном признании отечественных вакцин от коронавируса в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил ранее вице-премьер Алексей Оверчук.

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