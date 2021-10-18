Европейские газохранилища заполнены лишь на 71%

Москва, 18 октября. Подземные хранилища газа (ПХГ) Европы заполнены на 71%, сообщила компания «Газпром».

Сезон отбора газа из ПХГ стартовал в Европе 13 октября. По сравнению с прошлым годом отставание по заполненности составляет 18,5 млрд кубометров. В 2020 году европейские потребители приступили к отбору газа 12 октября.

Похожая ситуация наблюдается и на Украине. Отбор газа из хранилищ начался в стране 5 октября. На тот момент отставание по объему превышало 33%, или 9 млрд кубометров.

«Газпром» с начала 2021 года нарастил добычу на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На текущий момент компанией было добыто 399,4 млрд кубометров. Поставки голубого топлива в страны дальнего зарубежья выросли на 13,1%, до 152,2 млрд кубометров.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о неограниченных запасах газа в стране. Он также сообщил, что по итогам года поставки российского топлива за рубеж могут стать рекордными.