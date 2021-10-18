Суд приговорил шантажировавшую Тарзана Антонину Саввидис к пяти годам лишения свободы

Москва, 18 октября. Таганский суд Москвы встал на сторону шоумена Сергея Глушко по иску против Антонины Саввидис и признал ее виновной в вымогательстве.

Суд провел заключительное слушание в деле против Антонины Саввидис. Девушка понесет наказание за попытку вымогательства 2 млн рублей у шоумена Сергея Глушко (Тарзана). Об этом сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы.

«Приговором Таганского суда от 18.10.2021 года Саввидас А.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ сроком на 5 лет», — сказано в сообщении.







Саввидис предстоит отбыть наказание в исправительной колонии общего режима.

Девушка отправилась под стражу после того, как правоохранительные органы провели «контрольную закупку» материалов, которые были предметом шантажа против шоумена. Девушка угрожала опубликовать материалы, порочащие шоумена, если он не заплатит ей 2 млн рублей.