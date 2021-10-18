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Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений после коронавируса

  /   Обновлено: 18 октября 2021 15:12
Общество
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений после коронавируса
wikipedia.org  /  United States Government

Вашингтон, 18 октября. Ушел из жизни бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Ему было 84 года.

Колин Пауэлл занимал пост государственного секретаря в период первого срока президентства Джорджа Уокера Буша. Ранее был советником по национальной безопасности в администрации президента Рональда Рейгана и председателем Объединенного комитета начальников штабов.

Воевал во Вьетнаме. В 1991 году был награжден Золотой медалью Конгресса США.

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