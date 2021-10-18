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Сеть государственных автовокзалов восстановят в Марий Эл
Общество
Сеть государственных автовокзалов восстановят в Марий Эл
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Йошкар-Ола, 18 октября. Глава Марий Эл Александр Евстифеев при осмотре здания нового автовокзала в столице республики дал поручение восстановить сеть государственных автовокзалов.

Полностью работы в новом здании будут завершены до 15 ноября. Вскоре будут установлены разделительные стены между будущими помещениями автовокзала.

По зданию, как сообщает «Медиапоток», уже проложены внутриплощадочные сети, установлены хозяйственно-бытовые и ливневые сети, а также закончены работы по установке стен и крыши вокзала. Территория вокруг здания озеленена, уложен асфальт, к финалу подходят установки наружного освещения и павильонов для остановок.

«Очень достойный автовокзал, просторный зал ожидания. Все работы проводятся качественно, современно и солидно. Думаю, что новый автовокзал порадует жителей республики. Кроме того, он будет востребован и в плане развития туризма, потому что туристическим автобусам будет где ожидать туристов, пока они осматривают город», — сказал глава Марий Эл.

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Герасименко подчеркнул, что новый автовокзал соответствует всем условиям транспортной безопасности.

«Автовокзал не только по безопасности отвечает всем требованиям сегодняшнего дня. Он несопоставим с той ситуацией, когда мы арендовали часть железнодорожного вокзала, где были стесненные условия. Здесь и масштабность есть, и новый автовокзал позволяет нам решать задачи, которые стоят по перевозке граждан. Сейчас минтрансу самым активным образом необходимо продолжить работу по восстановлению сети автовокзалов в целом по республике, начиная с районных центров. Этот пример нагляден, и эту работу нужно продолжать, потому что это тоже качество жизни для населения», — акцентировал Александр Евстифеев.

Йошкар-Олинский автовокзал будет одноэтажным, его площадь охватит 860 квадратных метров. Всего на территории вокзала будут оборудованы десять перронов с павильонами, с которых жители и гости республики смогут отправиться в поездку на автобусах. Кроме того, здесь расположена стоянка для междугородних и пригородных автобусов на 40 мест и парковка для личных автомобилей на 26 мест. К тому же запланировано расширение зоны парковки в дальнейшем.

Внутри автовокзала будут располагаться три кассы для покупки билетов, большой зал ожидания, медпункт, комнаты матери и ребенка, комната для отдыха водителей, камеры хранения багажа, санузлы, комнаты для дежурного сотрудника и охраны, а также технические помещения.

Ранее ФАН уже сообщал, что новый автовокзал в Йошкар-Оле откроют осенью 2021 года. Зал ожидания автовокзала будет вмещать 100 человек. Пропускная способность — до 2000 пассажиров в сутки.

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