Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента ФАН о ситуации в Судане, призвал прекратить любые вмешательства во внутренние дела Судана.

«Ряд внешних игроков, в первую очередь США, как вы помните, решили, что суданцам будет лучше жить в двух разных государствах. Поскольку сами суданские стороны с таким подходом согласились, Россия сделала очень много для того, чтобы этот «развод» был мирным. Но, после того как этот «развод» состоялся, те, кто его затевал, стали проявлять недовольство уже тем, как сами суданцы стремятся обустраивать свои страны и налаживать свою жизнь. Началось очередное внешнее вмешательство», — заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.

Министр также отметил, что суданский народ должен сам определять свою судьбу. Россия рассчитывает, что все те, кто сейчас пытается этому принципу противостоять, осознают свою ответственность за то, чтобы не допустить еще одного очага конфликта и дестабилизации на африканском континенте.

«Навязывались шоковые реформы, для того чтобы по западным лекалам наладить экономическую жизнь, но, к сожалению, реакция на это была обратной ожидавшейся: резко ухудшилось социально-экономическое положение населения; безработица, коррупция расцвели пышным цветом. И, как результат, традиционная структура суданского общества находится сейчас под очень серьезным напряжением. Мы исходим из того, что необходимо прекратить любые вмешательства во внутренние дела этой страны. Вмешательства в дела любой страны приводят всегда к плачевным результатам», — резюмировал Лавров.

Напомним, что Сергей Лавров провел сегодня переговоры с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой, которая находится в России с рабочим визитом с 17 по 19 октября.