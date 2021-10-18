Модель Наталья Водянова в шоколодном тренче отправилась на свидание с мужем

Венеция, 18 октября. Популярная супермодель русского происхождения Наталья Водянова выдвинулась на прогулку с собственным мужем. На романтической встрече с супругом Антуаном Арно она блистала на улицах Венеции, пишет Teleprogramma.pro.

Топ-модель надела на себя кожаный тренч шоколадного оттенка, удлинив силуэт брюками и обувью в тон. На шее звезды красовался черный шарф, а в руках — меховая желтая сумочка.

«Венеция нравится всем. С моим единственным», — подписала публикацию в Instagram Водянова.

Напомним, официально зарегистрировала свои отношения пара лишь 19 сентября 2020 года. К тому моменту они уже воспитывали двоих сыновей — Максима и Романа.

Со своим будущим супругом Наталья Водянова познакомилась в 2008 году на съемках рекламной кампании Louis Vuitton. Арно работал там директором по коммуникациям. Вместе с Натальей Водяновой в съемках принимали участие также Ева Герцигова, Наоми Кэмпбелл, Стефани Сеймур и Клаудия Шиффер. Но Антуан не мог отвести глаз только от Водяновой.

«Когда я увидел ее вживую, у меня буквально отпала челюсть. И дело тут не только в красоте. В ней есть что-то особенное — взгляд, энергетика», — рассказал Антуан во время интервью для W Magazine.

В следующие три года влюбленные встречались на светских раутах и вечеринках, а также в компании общих друзей. Но тогда Наташа была еще замужем, и Антуан тоже состоял в отношениях. Их общение ограничивалось дружеским флиртом, но потом по счастливой случайности в 2011 году Арно расстался со своей девушкой, а Водянова разошлась с первым мужем, Джастином Портманом, и они поняли, что не могут жить друг без друга.

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