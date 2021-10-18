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МИД Белоруссии отозвал посла во Франции для консультаций
Политика
МИД Белоруссии отозвал посла во Франции для консультаций
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Минск, 18 октября. Белорусский посол во Франции отозван для консультаций в Минск, заявили в МИД республики.

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз добавил, что посол Франции Николя де Лакост не завершил процедуру вступления в должность, поэтому Минск сообщил Парижу об истечении срока согласия на его назначение.

«Посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Николя де Лакост улетел из Минска в связи с решением властей Белоруссии. Об этом со ссылкой на самого дипломата передавало агентство France-Presse.

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