МИД Белоруссии отозвал посла во Франции для консультаций

Минск, 18 октября. Белорусский посол во Франции отозван для консультаций в Минск, заявили в МИД республики.

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз добавил, что посол Франции Николя де Лакост не завершил процедуру вступления в должность, поэтому Минск сообщил Парижу об истечении срока согласия на его назначение.

«Посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Николя де Лакост улетел из Минска в связи с решением властей Белоруссии. Об этом со ссылкой на самого дипломата передавало агентство France-Presse.