Политолог Погребинский призвал ввести режим ЧП на Украине из-за энергетического кризиса

Киев, 18 октября. Органы местного самоуправления Украины в срочном порядке должны ввести чрезвычайное положение, считает политолог Михаил Погребинский.

Как отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, только таким способом Украина сможет избежать энергетического коллапса, который буквально наступает на пятки. Сейчас специалисты не могут прийти к единому мнению на этот счет. Одни уверены, что пик напряженности придет на февраль, другие — кризис уже наступил и выхода из ситуации нет. Жители отдельных районов Украины начинают постепенно жаловаться на холод в квартирах.

«Я понял, что ситуацию можно решить вводом чрезвычайного положения на местном уровне. Тогда договоренности о поставках газа, которые заключали частные компании с администрациями, могут быть отменены без последствий», — пояснил политолог.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Это будет лучший выход из ситуации. Так власти Украины смогут надавить на «Нафтогаз» и заставить компанию снизить тарифы, уверен Погребинский.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что граждане страны смогут покупать газ по нормальным ценам. По его словам, власть сделала для этого «много своевременных действий».

Объемы прокачки газа через территорию Украины с начала года снизились со 180 млн кубометров в сутки до менее 100 млн кубометров. В прошлом году было забронировано для транзита 65 млрд кубометров газа, в этом году — только 40, передает НСН.