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Священник из Свердловской области стал хоккейным арбитром
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Александр Дубасов в свободное от службы время выходит на лед и отучает игроков хоккейной команды от ругани и драк на льду.

Уже десять лет церковный служащий увлечен профессией арбитра. Александр Дубасов считает, что это часть его миссии, и он должен сделать людей лучше, чем они есть. Хоккеем настоятель храма во имя святых мучеников Флора и Лавра занимается в свободное от службы время, и это приносит ему радость и удовольствие.

«С коньками как получилось: я в детстве с малых лет катался на коньках, играл, потом был перерыв, а потом, когда мои дети стали взрослеть, я стал выводить их на каток и сам вспомнил, что я, вроде как, катался. А потом просто кататься не очень было интересно, и я вспомнил, что я же ведь играл», — поделился своей историей Александр Дубасов.

Отец Александр судит команды дворовых молодежных и ветеранских команд. Священник рассказывает, что все хоккеисты знают, что он — батюшка, и даже иногда обращаются за советом и помощью. В свою очередь, главной целью Дубасова остаются сами люди, а не игра на льду.

Карантинное время немного изменило планы Александра, перед пандемией он нашел курсы хоккейных арбитров, потом все приостановилось, но вскоре церковнослужитель смог продолжить обучение.

Судейство для мужчины — тоже служение, поэтому зачастую он старается решать возникшие на поле конфликты и поддерживать игроков.

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