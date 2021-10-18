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Волгоградец Адамян стал победителем турнира Большого шлема по дзюдо в Париже
Спорт
Волгоградец Адамян стал победителем турнира Большого шлема по дзюдо в Париже
kfis.spb.ru  /  Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Волгоград, 18 октября. Дзюдоист из Волгограда Арман Адамян выиграл в Париже турнир Большого шлема, который проводится в столице Франции на протяжении вот уже полувека. Тем самым российский борец подтвердил свой статус лидера мирового рейтинга в категории до 100 килограммов. Этот турнир в Париже, наряду с турниром «Мастерс», называют «малым чемпионатом мира», сообщает «Волгоградская правда». Это первый крупный турнир после Олимпиады в Токио. За призы во французской столице боролся 281 спортсмен из 45 стран.

В своем первом поединке Арман Адамян победил австрийца Аарона Фару. Сопротивление соперника удалось сломить за полминуты до конца схватки. В четвертьфинале был побежден француз Седрик Оливар. Была одержана чистая победа, иппон. В полуфинале не устоял Златко Кумрич из Хорватии. Снова иппон всего за 11 секунд до истечения основного времени поединка. В финале турнира соперником российского дзюдоиста стал 32-летний кубинец Аслей Гонсалес, который с этого года выступает за Румынию. На счету опытного атлета — немало побед и призовых мест на различных престижных турнирах. Есть и серебряная медаль Олимпиады-2012. Но Арман Адамян не позволил усомниться в своем превосходстве и одержал очередную чистую победу через полторы минуты после начала поединка.

После победы в турнире (уже второй за карьеру!) Арман Адамян упрочил лидерство в мировом рейтинге, получив 1000 рейтинговых очков.

Ранее ФАН рассказывал об успехе российских фигуристок на турнире Budapest Trophy в Венгрии. Они заняли там весь пьедестал почета.

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