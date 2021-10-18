Израиль готовится отражать тысячи ракетных ударов в день со стороны Ливана

Тель-Авив, 18 октября. Израиль готовится сбивать от полутора до двух с половиной тысяч ракет в день в случае нового вооруженного конфликта с шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщает The National со ссылкой на командующего тылом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ури Гордина.

Израильские власти надеются на стабильность в отношениях с Ливаном, однако не исключают худшего развития событий, при котором «Хезболла» развяжет конфликт. Об этом сказал представитель военного ведомства.

Israel Braces for '2,500 Rocket Attacks a Day 'If Hezbollah Conflict Breaks Out'https://t.co/9vBnWLZI1V pic.twitter.com/uqsP7ByYFI — Kataeb.org English (@Kataeb_Eng) October 18, 2021

Угрозы Израиля

Для Тель-Авива возможное обострение обстановки на границе с Ливаном чревато серьезными последствиями. Израиль уже находится в состоянии конфликта с Сирией и Палестиной.

В мае израильская армия вела 11-дневную войну против Палестины, в ходе которой вынуждена была отражать ракетные атаки из Сектора Газа, а также активно наносила ответные удары.

«Ежедневно по Израилю выпускалось более 400 ракет. Наибольшее количество атак приходилось на такие города, как Тель-Авив и Ашдод», — заявил начальник тыла израильской армии .

Ури Гордин пояснил, что в случае войны с «Хезболлой» атаки могут быть более масштабными.

«В этом случае со стороны Ливана по нам могут выпускаться от 1500 до 2500 ракет каждый день», — пояснил Гордин.

На подразделение Гордина возлагается задача отражать ракетные обстрелы. По его словам, система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля «Железный купол» в период майского обострения сумела перехватить около 90% выпущенных по территории страны снарядов.

Эхо войны

Последнее масштабное обострение отношений между Ливаном и Израилем наблюдалось летом 2006 года. 12 июля вооруженные формирования «Хезболлы» обстреляли израильские населенные пункты, а также позиции ЦАХАЛ на границе.

Video of Hezbollah’s attack on Israeli soldiers in 2006 that killed 3 and captured 2, starting the Second Lebanon War- “Operation Truthful Promise” was the name of the operation into Israel pic.twitter.com/Hcz7kZPCaU — ELINT News (@ELINTNews) July 12, 2021

Ливанские шииты объяснили свои действия требованиями освободить несколько тысяч палестинских и ливанских заключенных.

В ответ израильтяне направили на территорию Ливана спецназ, а в ливанские территориальные воды вторглись боевые корабли. Эта операция получила название «Достойное возмездие».

На протяжении нескольких недель стороны обменивались ракетными ударами, которые сопровождались человеческими потерями и разрушениями зданий.

Первым заговорил о перемирии лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. 3 августа он обратился к Тель-Авиву с предложением прекратить бомбардировки, однако огонь был остановлен только 14 августа. Перемирие вступило в силу по условиям резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

The 2006 Lebanon-Israel war was not only Hezbollah/South Lebanon vs Israel. Israel declared war on the entire Lebanese state and bombed targets all over Lebanon. Even up north in the Akkar region. South Lebanon was the first line of defense and which didn’t fall. pic.twitter.com/xczYdZhh1S — Lukman al-Hulandiu (@POTUS_18) June 29, 2021

По данным наблюдателей ООН, со стороны Ливана погибли по меньшей мере 500 человек. Армия обороны Израиля потеряла 121 военнослужащего, 628 солдат получили ранения.

Жертвы были и среди мирного населения. В ходе этого конфликта Израиль потерял более четырех десятков граждан, были ранены свыше 2 000. В Ливане статистика погибших превысила отметку в 1 100 погибших, ранения получили более 4 000 человек.

Ливанский звоночек

На протяжении длительного времени отношения между странами оставались относительно спокойными. Однако в начале августа 2021-го Израиль подвергся обстрелам со стороны Ливана — из приграничных районов по территории еврейского государства были выпущены три ракеты.

RAW FOOTAGE: 3 rockets were just fired from Lebanon toward northern Israel. 2 rockets landed in Israel, and 1 fell inside Lebanon.



In response, our artillery forces fired into Lebanon. pic.twitter.com/Sf3754RqRU — Israel Defense Forces (@IDF) August 4, 2021

ЦАХАЛ вовремя отреагировал и сумел сбить снаряды, а потом артиллерия подавила огневые точки, инцидент обошелся без жертв.

???? BREAKING: Three rockets fired from Lebanon toward Israel; two explode in Israeli territory, including one near the city of Kiryat Shmona, igniting a large fire; Israeli forces respond with artillery fire. pic.twitter.com/tMcDveNsZE — Avi Mayer (@AviMayer) August 4, 2021

Спустя два дня появились новые сообщения об атаке с ливанской стороны. Ответственность за нападение на себя взяло вооруженное крыло движения «Хезболла». Боевики заявили, что они стреляли по открытой местности в районе ферм Шебаа ракетами калибром 122 мм.

#UPDATE: Hezbollah confirms it fired dozens of 122mm rockets at Israel. The rockets landed in the Shebaa Farms and Golan Heights. They were fired from Kafr Shuba in Lebanon. Most were intercepted by Iron Dome. Druze villagers stopped Hezbollah firing more. pic.twitter.com/Fb4Lnk0gsE — ELINT News (@ELINTNews) August 6, 2021

Израильтянам удалось отразить и эту атаку, однако власти еврейского государства не исключают новых ударов с ливанской стороны.