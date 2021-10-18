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Израиль готовится отражать тысячи ракетных ударов в день со стороны Ливана
Весь мир
Израиль готовится отражать тысячи ракетных ударов в день со стороны Ливана
wikipedia.org  /  Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Тель-Авив, 18 октября. Израиль готовится сбивать от полутора до двух с половиной тысяч ракет в день в случае нового вооруженного конфликта с шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщает The National со ссылкой на командующего тылом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ури Гордина.

Израильские власти надеются на стабильность в отношениях с Ливаном, однако не исключают худшего развития событий, при котором «Хезболла» развяжет конфликт. Об этом сказал представитель военного ведомства.

Угрозы Израиля

Для Тель-Авива возможное обострение обстановки на границе с Ливаном чревато серьезными последствиями. Израиль уже находится в состоянии конфликта с Сирией и Палестиной.

В мае израильская армия вела 11-дневную войну против Палестины, в ходе которой вынуждена была отражать ракетные атаки из Сектора Газа, а также активно наносила ответные удары.

«Ежедневно по Израилю выпускалось более 400 ракет. Наибольшее количество атак приходилось на такие города, как Тель-Авив и Ашдод», — заявил начальник тыла израильской армии .

Ури Гордин пояснил, что в случае войны с «Хезболлой» атаки могут быть более масштабными.

«В этом случае со стороны Ливана по нам могут выпускаться от 1500 до 2500 ракет каждый день», — пояснил Гордин.

На подразделение Гордина возлагается задача отражать ракетные обстрелы. По его словам, система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля «Железный купол» в период майского обострения сумела перехватить около 90% выпущенных по территории страны снарядов.

Эхо войны

Последнее масштабное обострение отношений между Ливаном и Израилем наблюдалось летом 2006 года. 12 июля вооруженные формирования «Хезболлы» обстреляли израильские населенные пункты, а также позиции ЦАХАЛ на границе.

Ливанские шииты объяснили свои действия требованиями освободить несколько тысяч палестинских и ливанских заключенных.

В ответ израильтяне направили на территорию Ливана спецназ, а в ливанские территориальные воды вторглись боевые корабли. Эта операция получила название «Достойное возмездие».

На протяжении нескольких недель стороны обменивались ракетными ударами, которые сопровождались человеческими потерями и разрушениями зданий.

Первым заговорил о перемирии лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. 3 августа он обратился к Тель-Авиву с предложением прекратить бомбардировки, однако огонь был остановлен только 14 августа. Перемирие вступило в силу по условиям резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

По данным наблюдателей ООН, со стороны Ливана погибли по меньшей мере 500 человек. Армия обороны Израиля потеряла 121 военнослужащего, 628 солдат получили ранения.

Жертвы были и среди мирного населения. В ходе этого конфликта Израиль потерял более четырех десятков граждан, были ранены свыше 2 000. В Ливане статистика погибших превысила отметку в 1 100 погибших, ранения получили более 4 000 человек.

Ливанский звоночек

На протяжении длительного времени отношения между странами оставались относительно спокойными. Однако в начале августа 2021-го Израиль подвергся обстрелам со стороны Ливана — из приграничных районов по территории еврейского государства были выпущены три ракеты.

ЦАХАЛ вовремя отреагировал и сумел сбить снаряды, а потом артиллерия подавила огневые точки, инцидент обошелся без жертв.

Спустя два дня появились новые сообщения об атаке с ливанской стороны. Ответственность за нападение на себя взяло вооруженное крыло движения «Хезболла». Боевики заявили, что они стреляли по открытой местности в районе ферм Шебаа ракетами калибром 122 мм.

Израильтянам удалось отразить и эту атаку, однако власти еврейского государства не исключают новых ударов с ливанской стороны.

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