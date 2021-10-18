АвтоВАЗ в очередной раз повысил цены на машины Lada

Москва, 18 октября. Цены на автомобили Lada выросли шестой раз за год. В этот раз АвтоВАЗ повысил стоимость моделей в среднем на 1,33%, что соответствует 11,3 тысячи рублей.

Информация о новых ценах появилась на сайте автопроизводителя. Подорожание коснулось всех моделей Lada. После предыдущего повышения прошло 1,5 месяца. Как сказано на сайте, минимальная стоимость Granta составляет 559 тысяч рублей, Vesta — 795 тысяч, Largus — 780 тысяч, Xray — 774,9 тысячи, Niva Legend — 659 тысячи, а Niva Trevel — 831 тысяча.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи АвтоВАЗа в сентябре 2021 года сократились на 51%. В натуральном выражении они составили 17,2 тысячи машин.

Болгарские журналисты ранее рассказали о спросе на автомобили Lada в Великобритании. Они отмечают, что британцы готовы покупать автомобиль даже по завышенной цене. Стоимость Lada Niva Legend в Британии в пересчете на российскую валюту составляет 1,244 млн рублей.