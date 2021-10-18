Лавров заявил о приостановке работы представительства России при НАТО с 1 ноября

Москва, 18 октября. Россия приостанавливает работу представительства при НАТО с 1 ноября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам российского министра, работа информбюро НАТО в Москве будет приостановлена. Для контактов с Россией Альянсу теперь нужно будет обращаться к российскому послу в Бельгии.

Ранее в МИД России заявили, что решение НАТО о высылке сотрудников представительства РФ при Альянсе из Брюсселя не стало неожиданностью для Москвы. В ведомстве добавили, что в этом случае российская сторона будет зеркально реагировать на инициативу военного блока по высылке дипломатов.