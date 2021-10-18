Эксперты объяснили, почему в Петербурге провалили информационную кампанию по COVID-19

Власти Санкт-Петербурга полностью провалили разъяснительную кампанию о том, что такое на деле COVID-19, считают опрошенные ФАН экономисты и аналитики.

Коронавирус за день зафиксировали во всех регионах РФ. Санкт-Петербург по этому показателю держится на второй строчке с 3097 выявленными случаями заражения (3323 случая вчера). С начала пандемии в РФ насчитали 8 027 012 случаев COVID-19, из которых 666 736 приходится на Петербург.

Провал информационной кампании

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик отметил, что пандемия COVID-19 показала в Петербурге серьезные просчеты в сфере организации здравоохранения. Мы это увидели еще прошлогодней весной, на самом старте эпидемии.

«И, к сожалению, эти неблагоприятные тенденции в деле организации здравоохранения сохраняются и поныне. Профильные ведомства полностью провалили в нашем городе разъяснительную кампанию о том, что такое на деле COVID-19, что несет гражданам вакцинация. Никакого честного и откровенного разговора с людьми на эту тему руководящие чиновники так и не смогли наладить. Отсюда — провал вакцинации от COVID-19. Отсюда — рост заболеваемости. Люди не верят чиновникам, не верят в искренность представителей власти, не готовы на добровольной основе выполнять их предписания, а голое администрирование и принуждение через штрафы и путем давления через работодателей лишь усиливает недоверие к мероприятиям органов власти, усиливает отчуждение общества от власти и усугубляет ситуацию», — пояснил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Есть еще один фактор, заметил эксперт, сильно напрягающий петербуржцев. Это перевод в экстренном порядке специалистов-врачей и специализированных лечебных учреждений на борьбу с эпидемией COVID-19 в таком непродуманном и авральном порядке, как будто иных болезней нет, как будто от иных болезней никто не страдает и не умирает. Спрашивается: какую пользу может принести закрытие глазных клиник ради перепрофилирования под лечение COVID-19? Очевидно, что никакой, кроме резкого ухудшения положения других больных, лишенных возможности сделать плановые операции на глаза и рискующих поэтому вообще ослепнуть.

«И таких непродуманных и поспешных решений городские чиновники от здравоохранения допустили немало. Необходимо извлечь уроки из длящейся уже полтора года эпидемии COVID-19, в том числе и в части, касающейся управления городским здравоохранением, и в части откровенного разговора чиновников с гражданами, реагирования на их нужды и чаяния, и в части честного информирования общества о ситуации с COVID-19», — резюмировал Владимир Соловейчик.

Властям Петербурга нужен анализ

Экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода заметил, что в России рекордная суточная заболеваемость COVID-19 держится уже пятый день подряд, выявляются более 30 тысяч случаев заражения ежедневно, страна теряет почти тысячу человек каждый день. При развитии такой динамики с высокой вероятностью регионы и федеральный центр будут вынуждены ввести очень жесткие меры по предотвращению распространения пандемии. Это грозит в первую очередь Москве, Санкт-Петербургу и Московской области.

«Конечно, у региональных властей во время пандемии наблюдается колоссальная нагрузка. И все-таки стоит помнить, что сбережение жизней россиян сегодня приоритетнее прорывного развития экономики страны. Власти Санкт-Петербурга, как мы видим, подвела и не совсем эффективная информационная и PR-поддержка проведения вакцинации. Очевидно, что руководителям Санкт-Петербурга можно было бы проанализировать информационное поле еще полгода назад и к началу лета учесть серьезные негативные триггеры к вакцинации в поведенческих факторах петербуржцев. Социальный уровень доверия к вакцинам в Санкт-Петербурге мог бы быть намного выше», — поделился своим мнением Андрей Лобода.

Global Look Press / Zamir Usmanov/Global Look Press

По его словам, в трудные минуты социальных бедствий государственные деятели должны идти в народ, общаться и взаимодействовать с широкими целевыми аудиториями: активными горожанами в возрасте старше 35, пожилыми людьми, деятелями искусства и культуры. В рамках региональной программы можно было громко и эффектно запустить программу вакцинного туризма для граждан из соседних северных стран ЕС, выбрать официальные лица вакцинации среди выдающихся деятелей спорта и культуры. Новые антирекорды, показывающие максимальные цифры заболеваемости с начала июня, вероятно находятся в первую очередь в зоне ответственности властей. Информационную повестку в СМИ России тоже пора менять: победа над вирусом не достигнута.