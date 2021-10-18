Голливудский профсоюз отменил забастовку 18 октября

Лос-Анджелес, 18 октября. На этот понедельник была назначена забастовка голливудского профсоюза IATSE. Но организаторам протестов удалось достичь предварительные договоренности с киностудией и избежать открытого конфликта.

В IATSE состоят закулисные работники — осветители, костюмеры, визажисты, парикмахеры, бутафоры, операторы, работники сценарной группы и многие другие.

Как передает центральная профсоюзная газета «Солидарность», предварительное соглашение создает рамки для нового трехлетнего контракта, который устроил представителей обеих сторон переговоров. Согласно документу, съемочная группа получит минимум 54 часа отдыха на выходных.

Напомним, ранее студии не были обязаны предоставлять выходные — только оплачивать сверхурочные. Также бригады получают 10-часовой обязательный отдых между сменами. По предлагаемому контракту также повышается зарплата.

Соглашение включает в себя обязательство компаний финансировать дефицит в размере 400 млн долларов в планах пенсионного и медицинского страхования IATSE без взимания страховых взносов или увеличения стоимости медицинского страхования. Студии обязуются предоставлять выходной в день рождения Мартина Лютера Кинга — это федеральный праздник с 1983 года.

«Мы столкнулись лицом к лицу с некоторыми из самых богатых и влиятельных развлекательных и технологических компаний в мире», — сказал в заявлении Мэтью Лоэб, президент IATSE.

Глава голливудского профсоюза подразумевал такие корпорации, как Disney, NBCUniversal и WarnerMedia, а также новых игроков — таких как Amazon, Apple и Netflix.

Новый контракт охватывает только 60 тыс. работников, занятых в Лос-Анджелесе и штатах Джорджия и Нью-Мексико. Оставшиеся 90 тыс. работников, большинство из которых трудятся на восточном побережье США — в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте, продолжат работать в соответствии со старым контрактом, так как срок действия документа еще не истек. Они были готовы поддержать своих коллег на забастовке.