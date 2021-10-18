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Киностудия A24 представила тизер «Трагедии Макбета» с Дензелом Вашингтоном
Общество
Киностудия A24 представила тизер «Трагедии Макбета» с Дензелом Вашингтоном
Кадр из фильма «Трагедия Макбета»

Лос-Анджелес, 18 октября. Американская независимая компания A24 представила официальный тизер предстоящей черно-белой драмы «Трагедия Макбета». Главную роль в экранизации сыграл голливудский актер Дензел Вашингтон.

Автором киноленты выступил американский режиссер Джоэл Коэн, который впервые взялся за камеру без своего брата Итана. Свою версию знаменитой трагедии английского писателя Уильяма Шекспира он решил снять в стилистике немецкого экспрессионизма, который был актуален в кинематографе в 1920-х.

По сюжету коварный лорд Макбет (Дензел Вашингтон) вместе со своей супругой (Фрэнсис МакДорманд) ступают на тропинку зла, чтобы иметь возможность достигать поставленных целей. Однако обоим вскоре предстоит заплатить серьезную цену за содеянное.

Мировая премьера черно-белой драмы Коэна прошла на нью-йоркском кинофестивале. После первых просмотров у фильма появилось 98% положительных оценок на сайте Rotten Tomatoes и 88 баллов из 100 на портале Metacritic. Мировая премьера картины запланирована на сервисе Apple TV+ 14 января.

Ранее в Сети появился тизер предстоящего супергеройского блокбастера «Черный Адам». Дебютный ролик по фильму показали во время виртуальной выставки DC FanDome.

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Все новости / Общество / Киностудия A24 представила тизер «Трагедии Макбета» с Дензелом Вашингтоном
тизер a24 трагедия макбета
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