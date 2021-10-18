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Рекордное обмеление Волги более чем на 60 сантиметров зафиксировано в Астраханской области
Общество
Рекордное обмеление Волги более чем на 60 сантиметров зафиксировано в Астраханской области
wikipedia.org  /  Alexxx1979 / CC BY-SA 4.0

Астрахань, 18 октября. Река Волга рекордно обмелела в Астраханской области: уровень воды упал более чем на 60 сантиметров, заявил зампред астраханского правительства Михаил Богомолов.

Сообщается, что такой показатель на 20-25 сантиметров ниже уровня самого маловодного 2010 года. Такое обмеление реки может привести к нарушению водоснабжения в 13 населенных пунктах региона, где проживает более 10 тыс. человек.

«Подкопать ковшом водозаборы мало — там просто не осталось воды, один ил, соответственно, и вода из кранов в домах жителей идет с илом», — подчеркнул Богомолов.

Также существует вероятность остановки паромного сообщения и снижения промысловых запасов рыбы из-за затруднения судоходства. Еще более обостряет ситуацию начало осенней путины.

Верховой ветер ранее привел к обмелению реки Дон и Азовского моря. Грузовые суда не могут выйти из портов, а Таганрог и вовсе ожидает перебоев с водоснабжением.

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астраханская область волга обмеление
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