Журова пожаловалась, что из-за киберспорта Россия теряет будущих великих спортсменов

Москва, 18 октября. Олимпийская чемпионка Игр-2006 в Турине по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова в интервью Sport24 высказалась о победе российской команды Team Spirit на The International 10. По мнению парламентария, из-за киберспорта Россия теряет будущих выдающихся спортсменов.

Журова обратила внимание на то, что победа Team Spirit станет рекламой для детей, которые захотят заниматься спортом дома, не отходя от компьютеров. Она добавила, что этот процесс нельзя остановить.

«Из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами. Очень жаль, но это их право выбора. Если они видят себя в киберспорте, никто не сможет заставить их заниматься чем-то другим. В конце концов, лучше уж киберспорт, чем хайповое блогерство. Это хотя бы подходит под спорт, хоть и без физической активности», — сказала депутат.

Журова выразила уверенность в том, что заставить детей заниматься обычным спортом, а не киберспортом в будущем будет крайне трудно, поскольку девайсы в руках детей появляются рано.

За победу на The International 10 игроки Team Spirit получили 18,2 млн долларов. В финале российский клуб оказался сильнее представителей Китая PSG.LGD — 3:2. Победители турнира рассказали, как потратят гигантские призовые. Так, один из участников российской команды Александр Хертек мечтает купить квартиру 11-летней сестре.