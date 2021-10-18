Силуанов: правительство проиндексирует в 2022 году все соцвыплаты по фактической инфляции

Москва, 18 октября. Все социальные выплаты и материнский капитал в 2022 году будут проиндексированы по фактической инфляции текущего года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что такую задачу поставил перед правительством президент Владимир Путин. По словам министра, все планируемые индексации будут проработаны и учтены вместе с депутатами Госдумы при рассмотрении проекта бюджета на 2022 год во втором чтении.

«Последствия высокой инфляции текущего года будут учтены в бюджете на предстоящую трехлетку. Мы будем просить депутатов Государственной думы ко второму чтению поддержать предложения по уточнению на фактический уровень инфляции социальных расходов», — рассказал Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Экономист Александр Бузгалин ранее заявил о необходимости перехода на новую модель развития экономики. Он также объяснил, почему сверхдоходы от продажи российской нефти не идут на индексацию пенсий и социальных выплат.