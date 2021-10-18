Политолог Сатановский предупредил об угрозе выдачи Поклонской в США, несмотря на иммунитет

Москва, 18 октября. Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская может быть похищена из страны, несмотря на дипломатический иммунитет. С таким заявлением выступил авторитетный политолог и журналист Евгений Сатановский.

Опасения Сатановского, опубликованные в его личном Telegram-канале «Армагеддоныч», пересказала «ПолитРоссия». По мнению обозревателя, Киев, жаждущий отдать Поклонскую под суд, не обладает собственным авторитетом, достаточным для подобной политической выходки, но может обратиться за помощью в «вашингтонский обком». Сатановский отмечает: Кабо-Верде — маленькая и бедная страна, и США могут попросту экономическим давлением заставить Праю выдать дипломата Соединенным Штатам. Тем более, что подобные прецеденты уже имели место быть.

«Обвинить они могут кого угодно в чем угодно. Важен прецедент. Тем более, Кабо-Верде государство бедное, маленькое. Ну, говорят они (власти Кабо-Верде – Прим. ФАН) сейчас, что с Поклонской ничего такого произойти не может. И что с того? Сегодня одно говорят, завтра другое делают...» — предупредил журналист.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Звездно-полосатая» угроза реальна, подчеркивает Сатановский. Политолог напомнил, как ранее Кабо-Верде выдала дипломата из Венесуэлы, презрев нормы морали, международного права и дипломатической неприкосновенности. Никто не может гарантировать, что США не поступят точно так же в случае с Поклонской, чтобы выдать российского дипломата украинским властям.

«Сами они (украинские власти – Прим. ФАН) никто и звать их никак, но есть у них старшой брат, который им крыша, защита и опора во всех их авантюрах. Вот, его они насчет давления на Кабо-Верде просить и будут. Совершенно не исключено, что получат от звездно-полосатых все необходимое содействие», — раскрыл угрозу для отечественного дипломата Сатановский.

Киев не может — Вашингтон поможет, резюмировал политолог. Если выдача по официальным каналам провалится, СБУ при содействии западных спецслужб может организовать откровенно преступное похищение или покушение руками радикалов. Также от любых посягательств на неприкосновенность Поклонской украинские власти предостерегла и официальный МИД РФ Мария Захарова. Сама экс-прокурор Крыма, пишет НСН, назвала дипломатическим невежеством громкие заявления Киева о ее выдаче.