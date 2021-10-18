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Арсен Венгер выступил с идеей проведения послематчевых интервью для судей

  /   Обновлено: 18 октября 2021 14:07
Спорт
Арсен Венгер выступил с идеей проведения послематчевых интервью для судей
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Цюрих, 18 октября. Глава отдела Международной федерации футбола (ФИФА) по глобальному развитию Арсен Венгер выступил с инициативой о введении послематчевых пресс-конференций для арбитров. Как отметил 71-летний специалист, такое новшество помогло бы избежать разногласий по окончании матчей. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Арсен Венгер отметил, что по этому вопросу необходимо проконсультироваться с самими арбитрами, чтобы понять, готовы ли они отвечать на вопросы журналистов после игр.

«Если бы у арбитров была возможность объясниться после матчей, это позволило бы избежать разногласий и закрыть обсуждения до того, как все выйдет в медийное пространство. Нам необходимо заручиться поддержкой судей в этом вопросе. Я не знаю, в каком состоянии они находятся после матчей и готовы ли высказывать свое мнение по различным эпизодам», — сказал он.

Венгер занимает пост главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола с осени 2019 года.

В начале октября 2021 года российского арбитра Василия Казарцева отстранили от футбольной деятельности на один год. Петербургский судья отвечал за работу систему видеопомощи арбитрам (VAR) в матче десятого тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Краснодар». В этой встрече в ворота «армейцев» не был назначен пенальти за игру рукой Игоря Дивеева.

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