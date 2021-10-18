Боевики ELN взорвали стратегический нефтепровод «во имя нации»

Группировка ELN внезапно решила показать себя в качестве «защитников колумбийской нации», взяв на себя ответственность за подрыв стратегически важного нефтепровода рядом с границей Венесуэлы. Впрочем, местные власти сомневаются и утверждают, что взрыв произошел из-за воровства нефти. По одной из версий, это могли сделать боевики наркокартеля «Клан дель Гольфо». И они же, судя по подчерку, стоят за серией убийств бывших членов FARC, которые подписали мирное соглашение в 2016 году и с тех пор пытались жить мирной жизнью.

Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает, как Колумбия проваливается на 20 лет назад, во времена гражданской войны и всевластия наркокартелей.

Федеральное агентство новостей /

Война с ELN

15 октября леворадикальная «Армия национального освобождения» (ELN) добавила свои «пять копеек» в мировой энергетический кризис, взорвав нефтепровод в районе Барранкабермехи в департаменте Сантандер. Дым от пожара был виден на расстоянии нескольких километров.

«Жители района Магдалена Медио, а точнее линии транспортировки углеводородов Галан — Севастополь, недалеко от Барранкабермехи, сообщают о сильном взрыве, с большим воспламенением и задымлением», — сообщило Radio Bucaramanga.

#Video | Una fuerte explosión reportan los habitantes en la zona del Magdalena Medio, más específicamente sobre la línea de transporte de hidrocarburos Galán - Sebastopol, cerca de Barrancabermeja, donde las llamas y el humo son de gran magnitud. @ECOPETROL_SA pic.twitter.com/CoUd75fLae — RCN Radio Bucaramanga (@RCNBga) October 15, 2021

«ELN взяла на себя ответственность за два нападения на трубопровод в Барранкабермехе, которые нанесли ущерб окружающей среде в дополнение к транспортировке нефти на нефтеперерабатывающий завод».

El ELN se atribuyó los dos atentados ocurridos en #Barrancabermeja contra líneas de conducción de Ecopetrol, los cuales generaron afectación ambiental además del transporte de crudo hacia la refinería. pic.twitter.com/5liV0ZJgTT — RCN Radio Bucaramanga (@RCNBga) October 15, 2021

Осмотрев место пожара, полиция пришла к выводу о срабатывании взрывного устройства. Как и в предыдущих случаях нападений на энергетическую инфраструктуру, обошлось без жертв. Компания Ecopetrol, которой принадлежит трубопровод, решила зайти со стороны ныне популярной «зеленой повестки».

«Сегодня мы говорим: «Нет нападениям». Последствия этой атаки на нефтяную промышленность влияют на наши виды животных, реки, лагуны и водоснабжение местных сообществ. Мы призываем положить конец этим действиям, которые влияют на жизнь и окружающую среду», — объявили представители компании в Twitter.

Hoy decimos #NoMásAtentados.

Las consecuencias de estos hechos contra la industria petrolera afectan a nuestras especies animales, ríos, lagunas y el abastecimiento de agua a las comunidades.

Hacemos un llamado para que cesen estos actos que afectan la vida y el medio ambiente. pic.twitter.com/RVSXuCFTEL — Ecopetrol (@ECOPETROL_SA) October 15, 2021

По оценкам местных властей, экологический ущерб оказался настолько серьезен, что угрожает существованию целого ряда редких местных видов, включая популяции вест-индийских ламантинов. Для ликвидации пожара Ecopetrol привлекла 50 человек, закрыла транспортировку нефти по трубопроводу, а полиция перекрыла движение по дорогам между Барранкабермехой и Букарамангой.

Федеральное агентство новостей /

Это не первое нападение на трубопроводы в данном департаменте. С начала года ELN совершила уже четыре нападения на объекты нефтяной инфраструктуры. Причем для группировки эти акции остались без последствий.

Но что действительно интересно — нападения совпали с протестами на нефтеперерабатывающих предприятиях в городе Картахена. Местные рабочие требовали улучшения условий труда, оплаты и отмены грядущих увольнений. За них вступился сенатор Карлос Лосада.

«С момента подписания Мирного соглашения мы требуем достойных условий труда для всех колумбийцев. Сегодня на нефтеперерабатывающем заводе в Картахене происходит массовое убийство рабочих по поручению подрядных компаний», — написал политик у себя в Twitter.

1. 30 personas quedarán sin empleo en los próximos días, entre ellas madres solteras cabezas de hogar que prestaron servicios desde hace 20 años. pic.twitter.com/Hec8rLLNMj — Carlos A. Lozada (@JGalloComunes) October 15, 2021

Это лишь один из скандалов, которые уже неделю сотрясают Ecopetrol. Из-за кризиса и требований экономии компания увольняет работников на многих своих предприятиях. В результате она подвергается ожесточенной критике слева, — и все это совпало по времени с предвыборной компаний в Колумбии.

«Рабочие концессии Наре в Магдалене Медио должны быть трудоустроено непосредственно Ecopetrol, потому что это справедливо и соответствует требованиям закона», — прокомментировал рабочую политику компании сенатор и кандидат в президенты Хорхе Энрико Робледо.

Los trabajadores de la Concesión Nare, en el Magdalena Medio, deben ser contratados directamente por @ECOPETROL_SA, como lo reclama la @usofrenteobrero, porque es lo justo y lo que ordena la ley. pic.twitter.com/ynH6Og4z8U — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) October 9, 2021

В этих условиях заявление, которое было выпущено от лица ELN после подрыва нефтепровода, не выглядит случайным.

«Как ELN, мы поддерживаем нацию и правительство с предложением открыть дискуссию с участием общества о суверенном использовании наших горнодобывающих и энергетических ресурсов, особенно нефти. Мы подтверждаем, что готовы обсудить вопрос о действиях против экономической инфраструктуры в обмен на пересмотр и корректировку цен на топливо, отмену дорожных сборов и распределение роялти», — объявила группировка.

Говоря о «суверенном использовании», боевики отсылают к недавнему скандалу, когда вскрылось, что иностранные инвесторы превратили Колумбию в полуколонию и выкачивают из нее ежегодно миллиарды долларов.

Федеральное агентство новостей /

Популистские предложения по корректировке цен и отмене сборов должны привлечь граждан — мол, группировка заботится не о себе, а о целой нации. В условиях, когда в стране около 45% населения живет за чертой бедности — грамотный и беспроигрышный ход. Но чем прекрасна Колумбия — в самом понятном деле все может в один миг стать абсолютно непонятным. Так и в данном случае: есть заявление ELN, которые признаются в том, что они организовали взрыв, есть результаты предварительного расследования на месте взрыва... и есть мэр Барранкабермехи. И он заявляет, что у местных властей «нет никаких доказательств» того, что взрывы организовала ELN. А что там в Боготе заявил министр обороны Диего Молано — на это плевать, это его личные сложности.

«Что касается вопросов авторства — у нас нет никаких свидетельств возможного присутствия вооруженной группы в нашем городе. Напротив, признаки по-прежнему указывают на преступные группировки. Но у нас нет подтверждения ни от одного из органов государственной безопасности о присутствии вооруженных групп в городе», — заявил мэр Альфонсо Эльях.

Более того, местная полиция не подтвердила, что заявление было написано ELN. То есть язык листовок вроде бы похожий, но какой-то не такой — полиция сомневается. К тому же мэр Эльях заявил, что отрабатывается версия взрыва из-за попытки организовать незаконную врезку в нефтепровод.

Существует возможность, что какая-либо группировка или даже полиция подделали заявление от лица ELN. Силовые органы Колумбии зачастую обвиняют в продажности, работе на криминальные структуры, местных партизан и даже на венесуэльскую разведку.

Федеральное агентство новостей /

Если уж тысячи офицеров и военнослужащих оказались замешаны в скандале с falsos positivos, когда были убиты тысячи мирных жителей, то для них не составит больших проблем прикрыть бандитов из картеля «Клан дель Гольфо».

Однако на деле попросту неизвестно, что реально случилось. То, что взрыв произошел в разгар скандалов вокруг государственной нефтекорпорации Ecopetrol и все эти события пытаются использовать разные политические силы Колумбии, — не полежит сомнению.

FARC против властей

На этой неделе радикалы «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) действовали не очень решительно: никаких похищений, громких убийств, нападений на военных — нет ощущения, что в организации состоят 5200 человек, как утверждает последний доклад института Indepaz.

Федеральное агентство новостей /

Главными поставщиками новостей стали колумбийские силовики. 14 октября в Картахене-дель-Чайра была задержана группа из трех боевиков подпольной сети FARC колонны «Миллер Пердомо», вместе с ее лидером по кличке «Обезьянка». Женщина занималась рэкетом местных предпринимателей и скотоводов. Упорствующих и не желающих делиться заработком с боевиками ликвидировали.

«Революционеры» не брезговали наркоторговлей и продажей оружия. Однако важнее, что задержанные занимались логистикой для боевых отрядов диссидентов FARC Хентиля Дуарте, которые действовали на севере департамента Какета. Это задержание можно оценить как безусловный успех колумбийской армии и полиции. Впрочем, стоит ожидать, что в таком стратегическом месте рядом с границами Перу и Бразилии, через которых идет поток наркотрафика, арестованным скоро найдется замена.

Новые убийства

После окончания массовых протестов Колумбия вернулась к «графику убийств», который поддерживается последние пять лет — каждую неделю по одному массовому убийству и по паре убитых общественных лидеров. 17 октября в Бетании, департамент Антьокия, были убиты пять человек. С ними расправились на ферме, где, по сообщениям полиции, подложили взрывное устройство.

«За последние часы зарегистрировано убийство в Бетании, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек (три венесуэльца и два колумбийца). Мы собираем чрезвычайный совет безопасности под председательством министра безопасности Антьокии Хорхе Кастаньо», — написал у себя в Twitter губернатор Антьокии Анибал Гавирия Корреа.

En las últimas horas se registró un homicidio múltiple en #Betania que dejó por lo menos 5 personas fallecidas (3 venezolanos y 2 colombianos). Adelantamos Consejo Extraordinario de Seguridad presidido por el Secretario de Seguridad de Antioquia, Jorge I. Castaño. REPUDIO TOTAL. pic.twitter.com/6SiBLbjK9R — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) October 17, 2021

Убийцы до сих не найдены, нет даже каких-то зацепок, кто это сделал и зачем. Впрочем, гибель граждан Венесуэлы позволяет делать осторожные предположения о возможных разборках между картелем «Клан дель Гольфо» и другими ОПГ. Губернатор Антьокии на всякий случай назначил награду в 50 млн песо (примерно 13 400 долларов США) за информацию об убийцах.

No descansaremos hasta dar con los responsables de la masacre de #Betania y la ayuda de la ciudadanía será clave. Por eso en Consejo de Seguridad definimos ofrecer hasta $ 50 millones de recompensa por información que conduzca a los autores de esta dolorosa tragedia. pic.twitter.com/rOfHoYkrfs — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) October 17, 2021

От пуль неизвестных продолжают гибнуть бывшие боевики из числа подписавших мирное соглашение с властями в 2016 году. Мария Стефанис Муньос была вместе со своей племянницей застрелена 14 октября в городе Буэнос-Айрес.

«Уничтожение бывших боевиков, подписавших мирное соглашение, продолжается. Мы осуждаем убийство Юрия Лопеса и Марии Стефанис Муньос Вилья, товарища, чей голос был заглушен в Кауке. Несколько месяцев назад был убит Йорбис Валенсия Карабали, ее товарищ».

Continúa el exterminio contra la población excombatiente firmante de la Paz. Condenamos el asesinato de Yuri Lopez, ????????????????́???? ???????????????????????????????????? ????????????̃???????? ????????????????????, compañera cuya voz fue acallada en Cauca, meses atrás fue asesinado Yorbis Valencia Carabalí, su compañero. pic.twitter.com/MSsoerhAzA — Israel Zúñiga (Benkos Biohó) (@BenkosBiohoFarc) October 14, 2021

Мария Муньос занималась реинтеграцией в мирную жизнь бывших партизан, то есть добивалась для них прав на землю. Это более чем достаточная причина для убийства, тем более, что в ее районе действовали боевики наркокартеля «Клан дель Гольфо».

Maria Steffania Muñoz Villa

14/10/21

Buenos Aires, Cauca



La firmante del acuerdo por las FARC-EP Maria Steffania Muñoz Villa se encontraba actualmente realizando su proceso de reincorporación en el ETCR de La Elvira, en el municipio de Buenos Aires-Cauca pic.twitter.com/xrvlG4tHyT — ???? ???? ???? ???? ???? ???? ​???? (@Indepaz) October 14, 2021

15 октября в Альто-Баудо была застрелена Мария Лина Педроса. Она занималась защитой прав местных рабочих и координировала разминирование местных джунглей. Убили ее, как обычно, неизвестные.

Maria Lina Pedroza Isarama

15/10/21

Alto Baudó, Chocó



Maria Lina Pedroza Isarama pertenecía al resguardo de Puerto Alegre la Divisa Nauca, Comunidad Puerto Luis, ubicado en el Municipio del Alto Baudó departamento del Chocó



Sigue... ???????? pic.twitter.com/A82M0ciaVK — ???? ???? ???? ???? ???? ???? ​???? (@Indepaz) October 17, 2021

А 16 октября во Флоренсии, департамент Какета, был убит Хорхе Элиесер Гарсон, еще один бывший партизан FARC. Судя по всему, он был известен среди политической верхушки партии COMUNES, которая представляет бывших партизан, так как о его убийстве они лично написали в Twitter.

Федеральное агентство новостей /

«Вчера они убили Хорхе Элиесера Гарсона Манрике («Пате Пало» или «Эль Индио»), это произошло в районе «7 августа» в городе Флоренсия 18:00. 289 мечтателей, уничтоженных врагами мира. Не унываем!»

El día de ayer asesinaron a Jorge Eliécer Garzón Manrique (Paté Palo o El Indio), esto ocurrió en el barrio 7 de Agosto de #Florencia #Caquetá a las 6 PM. 289 sueños truncados por los enemigos de la paz. ¡No desfalleceremos! pic.twitter.com/RMhmyiNl79 — COMUNES ???? (@ComunesCoL) October 17, 2021

Кто и зачем убил его, остается неизвестным. Зато обстоятельства преступления — Хорхе Гарсона застрелили во время встречи в городе, в общественном месте, — заставляют заподозрить причастность властей. Как и в прочих случаях, в городе растет активность картеля «Клан дель Гольфо».

А 13 октября в городе Кали исчез Виктор Орландо Москера, лидер организации коренных народов «Этнический сад, возвращение в поле» (HERC). Его тело со следами ножевых ранений было обнаружено 17 октября. Кто это сделал, неизвестно.

Москера был известен участием и агитацией во время национальной забастовки против налоговой реформы президента Дуке, шедшей с апреля по июль 2021 года. Кали с самого начала забастовки прославился как город, в котором полиция расстреливает забастовщиков в упор. Там также было отмечено участие в подавлении протестов неизвестных вооруженных гражданских, которых прикрывала полиция. Возможно, убийство — это месть тех, кому Москера перебежал дорогу за время своей общественной деятельности. Или же это месть ультраправых, которые часто считают действующими в союзе с местными полицейскими.

События минувшей недели оставляют впечатление, что Колумбия постепенно проваливается на 20 лет назад. Остается надеяться, что до очередного витка гражданской войны дело не дойдет.