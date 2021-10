Канал FX отказался продлевать сериал «Y: Последний мужчина»

Лос-Анджелес, 18 октября. Канал FX закрыл сериал «Y: Последний мужчина», не дождавшись финала первого сезона. Об этом сообщила шоураннер Элиза Кларк.

Сериал «Y: Последний мужчина» остался без продолжения, несмотря на выход новых эпизодов первого сезона. Теперь создателям придется искать новый «дом» для проекта — иначе шоу придется окончательно закрыть. Шоураннер Элиза Кларк заявила, что надеется на заинтересованность других студий.

