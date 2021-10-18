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Канал FX отказался продлевать сериал «Y: Последний мужчина»
Общество
Канал FX отказался продлевать сериал «Y: Последний мужчина»
Кадр из сериала «Y: Последний мужчина»

Лос-Анджелес, 18 октября. Канал FX закрыл сериал «Y: Последний мужчина», не дождавшись финала первого сезона. Об этом сообщила шоураннер Элиза Кларк.

Сериал «Y: Последний мужчина» остался без продолжения, несмотря на выход новых эпизодов первого сезона. Теперь создателям придется искать новый «дом» для проекта — иначе шоу придется окончательно закрыть. Шоураннер Элиза Кларк заявила, что надеется на заинтересованность других студий.

«Нам грустно, что сериал не будет выходить на канале FX и на Hulu. Но мы знаем, что кому‑то еще очень повезет с этой командой и историей. Мы будем стремиться найти для Y его следующий дом», — заявила Кларк.

Стоит отметить, что представители FX все еще не назвали причину отказа продлить шоу, передает «Культуромания». «Y: Последний мужчина» был запущен в разработку в 2015 году, лишь недавно долгострой вышел одновременно на кабельном телевидении и стриминг-сервисе Hulu. Сериал является адаптацией одноименного графического романа в жанре постапокалипсис в мире, где неожиданно умерли все носители Y-хромосом.

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сериал fx y: последний мужчина
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