Житель Чувашии надругался над восьмилетней падчерицей в Подмосковье

Московская область, 18 октября. Мужчина пытался совершить насилие сексуального характера над малолетней девочкой ночью. Как стало известно ФАН, за прошедшие сутки подобное преступление было совершено еще в одном районе области.

Первый насильственный акт был совершен в поселке Новоклемово городского округа Серебряные пруды 17 октября. В дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Чувашии. Она заявила, что ее муж совершил сексуальное преступление с дочерью.

По данному факту следователями ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Силовиками по подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний муж заявительницы.

«Семья приехала из Чувашской Республики некоторое время назад, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Они сняли жилье и стали искать работу. Официально на данный момент они не трудоустроены. <...> Об этом [попытке совершить насильственные действия] узнала 48-летняя жена злоумышленника. Она с утра сразу же обратилась в полицию».

Другой вопиющий случай произошел в поселке Кратово Ногинского района в одной из квартир по улице Мира.

Вечером 17 октября к стражам порядка обратилась местная жительница. Она сообщила, что 64-летний родственник надругался над ее 14-летней дочерью. По данному факту силовики также возбудили уголовное дело.

По словам собеседника агентства дедушка ребенка пытался совершить насильственный половой акт. Школьница приехала к нему в гости.

Оба подозреваемых сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Свою вину они признают частично.

Как ранее сообщал ФАН, двухлетний ребенок упал с 13 этажа в Московской области.