Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 15:32
15:30
Общество
Новый выпуск юмористического шоу «Игра» разочаровал «Уральских пельменей»
15:30
Происшествия
Очевидцы сняли на видео смерч в Черном море
15:23
Общество
Оренбургская область вводит обязательную самоизоляцию для невакцинированных пенсионеров
15:23
Шоу-бизнес
Голливудский профсоюз отменил забастовку 18 октября
15:22
Общество
Разработчики Instagram признались, какая аудитория приносит больше всего денег
15:22
Политика
МИД Франции: Россия получит от ОЗХО ответы по делу Навального в установленный срок
15:19
Экономика
Европейские газохранилища заполнены лишь на 71%
15:17
Общество
Суд приговорил шантажировавшую Тарзана Антонину Саввидис к пяти годам лишения свободы
15:12
Спорт
Участник Team Spirit из Дагестана не знает, на что потратит свою часть выигрыша
15:10
Политика
Лавров призвал прекратить вмешательства в дела Судана
Все новости

Житель Чувашии надругался над восьмилетней падчерицей в Подмосковье
Происшествия
Житель Чувашии надругался над восьмилетней падчерицей в Подмосковье
freepik.com  /  Designed by Freepik

Московская область, 18 октября. Мужчина пытался совершить насилие сексуального характера над малолетней девочкой ночью. Как стало известно ФАН, за прошедшие сутки подобное преступление было совершено еще в одном районе области.

Первый насильственный акт был совершен в поселке Новоклемово городского округа Серебряные пруды 17 октября. В дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Чувашии. Она заявила, что ее муж совершил сексуальное преступление с дочерью.
По данному факту следователями ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Силовиками по подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний муж заявительницы.

«Семья приехала из Чувашской Республики некоторое время назад, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Они сняли жилье и стали искать работу. Официально на данный момент они не трудоустроены. <...> Об этом [попытке совершить насильственные действия] узнала 48-летняя жена злоумышленника. Она с утра сразу же обратилась в полицию».

Другой вопиющий случай произошел в поселке Кратово Ногинского района в одной из квартир по улице Мира.

Вечером 17 октября к стражам порядка обратилась местная жительница. Она сообщила, что 64-летний родственник надругался над ее 14-летней дочерью. По данному факту силовики также возбудили уголовное дело.

По словам собеседника агентства дедушка ребенка пытался совершить насильственный половой акт. Школьница приехала к нему в гости.

Оба подозреваемых сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Свою вину они признают частично.

Как ранее сообщал ФАН, двухлетний ребенок упал с 13 этажа в Московской области.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Чувашии надругался над восьмилетней падчерицей в Подмосковье
дети насильственные действия изнасилование ребенка
Комментировать