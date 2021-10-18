Экологи Environment America назвали города США с самым грязным воздухом

Вашингтон, 18 октября. Американский центр исследований и политики в области окружающей среды США и фонд PIRG опубликовали рейтинг городов с самым грязным воздухом. В топ вошли районы в Калифорнии, Техасе, Огайо и других штатах.

US cities with worst air pollution ranked: reporthttps://t.co/grveKaWlxF — Fox News (@FoxNews) October 16, 2021

Самым грязным по качеству воздуха оказалась агломерация Сан-Диего-Чула-Виста-Карлсбад в Калифорнии — там зафиксировано наибольшее содержание частиц PM 2.5. Это элементы сажи, тяжелых металлов, минеральных солей, нитратов и сульфатов. Зачастую они создаются естественными природными процессами, такими как лесные пожары, но получается и искусственно в результате деятельности предприятий.

На втором месте зона Лос-Анджелес-Лонг Бич-Анахайм, на третьем — Риверсайд-Сан-Бернардино-Онтарио. На четвертой строчке расположилась агломерация Финикс-Меса-Чандлер в Аризоне и на пятой — Денвер-Аврора-Лейквуд в Колорадо.

Также в топ-10 вошли районы в Техасе, Огайо и Индиане.

Главными причинами загрязнения специалисты называют лесные пожары

«Сжигание ископаемого топлива, пожары и пыль являются основными прямыми источниками загрязнения твердыми частицами, а некоторые из этих источников также производят химические вещества, которые превращаются в частицы», — говорится в докладе.

Создатели исследования призывают американцев и правительство США к большему использованию возобновляемых источников энергии.