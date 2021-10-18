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Мощный взрыв прогремел в афганском Джелалабаде, есть пострадавшие
Весь мир
Мощный взрыв прогремел в афганском Джелалабаде, есть пострадавшие
Global Look Press  /  Bilal Jawich/ZUMAPRESS.com

Джелалабад, 18 октября. Взрыв прогремел в административном центре афганской провинции Нангархар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на свидетельства очевидцев происшествия.

Согласно заявлениям местных жителей, инцидент произошел в районе местной автобусной станции. Причиной взрыва называют детонацию самодельного взрывного устройства, заложенного у проезжей части.

В результате происшествия пострадали как минимум два человека. По предварительным сведениям, ранения получили гражданские лица.

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афганистан взрыв нангархар
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