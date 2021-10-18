Мощный взрыв прогремел в афганском Джелалабаде, есть пострадавшие

Джелалабад, 18 октября. Взрыв прогремел в административном центре афганской провинции Нангархар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на свидетельства очевидцев происшествия.

A big explosion at Kabul Bus Station in Jalalabad, the provincial capitals of Nangarhar province, a short while ago killed and wounded a number of people, according to some reports. — Albarz (@Albarz7) October 18, 2021

Согласно заявлениям местных жителей, инцидент произошел в районе местной автобусной станции. Причиной взрыва называют детонацию самодельного взрывного устройства, заложенного у проезжей части.

В результате происшествия пострадали как минимум два человека. По предварительным сведениям, ранения получили гражданские лица.