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Банк России понизил официальные курсы валют на 19 октября
Экономика
Банк России понизил официальные курсы валют на 19 октября
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 18 октября. Курс российской валюты укрепил свои позиции к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Центрального банка РФ.

Стоимость нацвалюты США опустилась на 6,57 копейки и составила 71,17 рубля за единицу. Европейская валюта подешевела на 26,84 копейки, до 82,46 рубля.

На старте торгов Московской биржи курсы основных иностранных валют остались без изменений относительно закрытия предыдущей сессии. Биржевой курс доллара составил 71,02 рубля, а евро — 82,4 рубля, следует из статистики торговой площадки.

Приток капитала, высокие цены на нефть, увеличение экспорта и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка поддержат курс рубля в 2022 году. Такой прогноз представила Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета России на 2022-2024 годы.

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