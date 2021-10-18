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Спасатели подняли козленка со дна 20-метрового колодца во Владимирской области
Общество
Спасатели подняли козленка со дна 20-метрового колодца во Владимирской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владимир, 18 октября. Жители деревни Княгинино попросили спасателей вызволить козленка, который провалился в глубокий колодец. Сотрудники МЧС успешно справились с задачей.

Сотрудникам спасательной бригады поступило сообщение о том, что в колодец глубиной 20 метров провалился козленок. О пришествии стало известно благодаря члену поисково-спасательного отряда Михаилу Быкову.

Для того чтобы достать из колодца козленка, один из спасателей использовал альпинистское снаряжение. Он обвязал веревку вокруг пострадавшего, и его коллеги помогли вытащить животное наружу. Козленок цел и невредим. Сейчас он уже вместе со своими хозяевами. Спасатели считают, что он мог наступить на прогнившие доски, которыми был накрыт колодец.

Не так давно в Саратове сотрудники МЧС спасли провалившуюся в колодец собаку.

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