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Допмощности по транзиту газа через Украину на ноябрь остались невостребованными «Газпромом»
Экономика
Допмощности по транзиту газа через Украину на ноябрь остались невостребованными «Газпромом»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Дмитрий Паршин

Москва, 18 октября. Согласно информации платформы RBP, российский концерн «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транспортировке голубого топлива через украинскую территорию в ноябре.

«Оператор ГТС Украины» выставил свое предложение на энергетическом аукционе, где предлагал транзитные мощности в размере до 9,8 млн «кубов» ежесуточно через станцию «Суджа». Помимо этого, компания предложила прокачивать до 5,2 млн кубических метров газа в сутки через «Сохрановку».

Отечественный газовый холдинг оставил данные предложения по дополнительному транзиту в ноябре без внимания. Известно, что аукцион проходил как дополнительные торги к бронированию на основе долгосрочных соглашений в 40 млрд кубометров ежегодно.

По направлению «Ямал — Европа» через территорию Польши было предложено к транзиту 89 млн кубометров в сутки, из которых представители «Газпрома» забрали примерно 31,4 млн кубических метров. Такие данные имеются в распоряжении GSA Platform.

«Газпром» сообщает, что в течение девяти с половиной месяцев текущего года компания нарастила газодобычу на 16,6% и вышла на уровень в 399,4 млрд куб. м. Экспорт сырья вырос на 13,1% и составил 152,2 млрд кубометров. В сентябре были показаны рекордные значения добычи — 40,8 млрд «кубов».

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Газпром европа бронирование гтс украины природный газ
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