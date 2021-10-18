Допмощности по транзиту газа через Украину на ноябрь остались невостребованными «Газпромом»

Москва, 18 октября. Согласно информации платформы RBP, российский концерн «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транспортировке голубого топлива через украинскую территорию в ноябре.

«Оператор ГТС Украины» выставил свое предложение на энергетическом аукционе, где предлагал транзитные мощности в размере до 9,8 млн «кубов» ежесуточно через станцию «Суджа». Помимо этого, компания предложила прокачивать до 5,2 млн кубических метров газа в сутки через «Сохрановку».

Отечественный газовый холдинг оставил данные предложения по дополнительному транзиту в ноябре без внимания. Известно, что аукцион проходил как дополнительные торги к бронированию на основе долгосрочных соглашений в 40 млрд кубометров ежегодно.

По направлению «Ямал — Европа» через территорию Польши было предложено к транзиту 89 млн кубометров в сутки, из которых представители «Газпрома» забрали примерно 31,4 млн кубических метров. Такие данные имеются в распоряжении GSA Platform.

«Газпром» сообщает, что в течение девяти с половиной месяцев текущего года компания нарастила газодобычу на 16,6% и вышла на уровень в 399,4 млрд куб. м. Экспорт сырья вырос на 13,1% и составил 152,2 млрд кубометров. В сентябре были показаны рекордные значения добычи — 40,8 млрд «кубов».