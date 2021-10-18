Экс-глава Пентагона Гейтс заявил, что Байден никогда не признает свои ошибки

Вашингтон, 18 октября. Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс дал большое интервью, где рассказал о восьми президентах США, при которых ему довелось поработать.

Беседа состоялась в программе «60 минут» на телеканале CBS. Как отметил Гейтс, ни один из восьми президентов, с которыми он работал, никогда не признавал своих ошибок. В их числе и действующий глава Белого дома Джо Байден, говорит он.

«Среди них не было никого, кто сказал бы: «Ну, я действительно облажался». Никогда. В глубине души они могут это знать, но они никогда не говорят этого», — указал Гейтс на их главную ошибку.

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По словам экс-главы ведомства, за Байденом замечено много ошибок на протяжении долгих лет, например, на тему внешней политики и национальной безопасности. Также в пример он привел вывод американских войск из Афганистана. Гейтс отметил, что лидерам важно признавать свои ошибки, чтобы им больше доверяли.

Ранее Байден утвердил увеличение квоты приема беженцев в 2022 финансовом году. Соединенные Штаты примут в два раза больше иностранных граждан, сообщает НСН.

Днем ранее Байден выступал с речью по вопросу дошкольного образования в США. Приводя статистические данные, он с сожалением акцентировал внимание на том, что «даже в Латвии» больше детей проходят такую программу. Слова президента США высмеял российский сенатор Алексей Пушков.