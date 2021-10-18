Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 14:01
14:00
Общество
Эфир: Как отличить «мазню» от произведения современного искусства
13:59
Весь мир
Названы города США с самым грязным воздухом
13:58
Происшествия
Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении людей спиртным в Екатеринбурге
13:56
Общество
Выезжающих на полосу общественного транспорта водителей начнут наказывать в Петербурге
13:53
Общество
Власти Омской области ввели обязательную вакцинацию от СOVID-19 для ряда профессий
13:48
Весь мир
Мощный взрыв прогремел в афганском Джелалабаде, есть пострадавшие
13:42
Экономика
Банк России понизил официальные курсы валют на 19 октября
13:40
Общество
Спасатели подняли козленка со дна 20-метрового колодца во Владимирской области
13:39
Экономика
Допмощности по транзиту газа через Украину на ноябрь остались невостребованными «Газпромом»
13:38
Политика
Экс-глава Пентагона Гейтс заявил, что Байден никогда не признает свои ошибки
Все новости

Экс-глава Пентагона Гейтс заявил, что Байден никогда не признает свои ошибки
Политика
Экс-глава Пентагона Гейтс заявил, что Байден никогда не признает свои ошибки
wikipedia.org  /  R. D. Ward / Public Domain

Вашингтон, 18 октября. Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс дал большое интервью, где рассказал о восьми президентах США, при которых ему довелось поработать.

Беседа состоялась в программе «60 минут» на телеканале CBS. Как отметил Гейтс, ни один из восьми президентов, с которыми он работал, никогда не признавал своих ошибок. В их числе и действующий глава Белого дома Джо Байден, говорит он.

«Среди них не было никого, кто сказал бы: «Ну, я действительно облажался». Никогда. В глубине души они могут это знать, но они никогда не говорят этого», — указал Гейтс на их главную ошибку.

pixabay.com / 12019

По словам экс-главы ведомства, за Байденом замечено много ошибок на протяжении долгих лет, например, на тему внешней политики и национальной безопасности. Также в пример он привел вывод американских войск из Афганистана. Гейтс отметил, что лидерам важно признавать свои ошибки, чтобы им больше доверяли.

Ранее Байден утвердил увеличение квоты приема беженцев в 2022 финансовом году. Соединенные Штаты примут в два раза больше иностранных граждан, сообщает НСН.

Днем ранее Байден выступал с речью по вопросу дошкольного образования в США. Приводя статистические данные, он с сожалением акцентировал внимание на том, что «даже в Латвии» больше детей проходят такую программу. Слова президента США высмеял российский сенатор Алексей Пушков.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-глава Пентагона Гейтс заявил, что Байден никогда не признает свои ошибки
сша пентагон роберт гейтс
Комментировать