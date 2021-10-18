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Глава Минцифры Шадаев анонсировал введение электронных паспортов в трех регионах страны
Общество
Глава Минцифры Шадаев анонсировал введение электронных паспортов в трех регионах страны
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 18 октября. Электронный паспорт гражданина России будет доступен к использованию в трех регионах страны до конца 2022 года, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Глава ведомства напомнил, что цифровые документы не являются поводом для отмены бумажных паспортов. Кроме того, перед министерством стоит задача дать возможность россиянам иметь цифровую копию паспорта, которую гражданин сможет предоставлять с помощью смартфона. Также Минцифры запустили электронный формат и для других документов.

«Мы запустили в пилотном режиме двойник СТС. Надеюсь, что в ближайшее время может туда перевести и водительское удостоверение», — сообщил Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Он подчеркнул, что процедура смены документа будет полностью добровольной. Прототип электронного паспорта был впервые представлен в 2019 году. Он выполнен в форме пластиковой карточки с электронным чипом.

Как ранее сообщалось, в России прорабатывают требования к порядку выдачи электронных паспортов. Власти обсуждают нормативные правовые акты и порядок выдачи документов.

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