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Огромное граффити из пепла деревьев появилось в Бразилии
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Бразильский художник и активист создал арт-объект из пепла сгоревших тропических лесов Амазонки. «Не только природа превращается в пепел, но и все мы!» — уверен мужчина.

Огромный арт-объект появился на стене дома в Бразилии. Мундано — активист и художник, выступивший против сжигания лесов. Идея изобразить пожарного на фоне вырубленного и сгоревшего леса пришла давно. Художник подошел к этому делу с большой ответственностью и кропотливостью, он лично объехал по стране десять тысяч километров, для того, чтобы собрать в контейнеры пепел из пораженных зон.

«Это большой протест против пожаров, экологического демонтажа, который происходит в Бразилии на протяжении десятилетий, особенно в правительстве Бонсоларо. Идея проекта заключается в большой экспедиции в десять тысяч километров по Бразилии. Я отправился в Амазонку, Пантанал, Серрадо, Атлантический лес, и в этих местах я собирал пыль от сгоревшего леса», — рассказывает Мундано.

Леса Амазонии являются крупнейшим в мире природным поглотителем углекислого газа, их исчезновения скажутся на качестве жизни и здоровье людей. К сожалению, пожары возникают не только из-за засух, люди специально поджигают леса для расчистки земель под нужды земледелия, не задумываясь о последствиях. В августе в Амазонии зарегистрировано более 28 тысяч очагов возгорания.

«Я поддерживаю пожарные команды и хочу, чтобы пожары прекратились», — отметил художник.

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