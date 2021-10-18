Экс-шпион Кристофер Стил «прокололся» в прямом эфире на вопросе о скандальном досье Трампа

Вашингтон, 18 октября. Бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил признался в интервью каналу ABC, что составленное им досье на экс-президента США Дональда Трампа «может быть достоверно не на 100%». Скандальное заявление попало в прямой эфир.

Компрометирующий документ был составлен еще в 2016 году компанией Fusion GPS по заказу политических оппонентов Трампа. Экс-шпион заявил, что правдивость сведений в документе может быть неполной.

«Я готов признать, что не все в досье на 100% точно», — «прокололся» экс-шпион на вопросе про Трампа.

Впоследствии британские СМИ, в частности, The Telegraph, сообщали, что Стил работал и над вторым документом об американском предпринимателе, который был опубликован в мае. Экс-разведчик уверял в представленном документе, что у Москвы имелся полный компромат на Трампа, и Кремль этим якобы неоднократно пользовался.

Федеральное агентство новостей /

Еще до «прокола» Стила досье было прокомментировано российскими властями. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал документ обычной газетной уткой. Американские спецслужбы, тогда еще контролировавшиеся экс-президентом Бараком Обамой, от оценки компрометирующих данных отказались.

Несмотря на уход с должности президента США, Дональд Трамп продолжает активную общественную и политическую деятельность. В начале октября на фоне энергетического кризиса миллиардер обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в потере энергонезависимости Соединенных Штатов. Также, пишет НСН, предприниматель признал, что «Америка перестала быть великой».