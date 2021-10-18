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Американский журналист Лис поставил Медведеву выше Загитовой в «пирамиде Тутберидзе»

  /   Обновлено: 18 октября 2021 13:28
Спорт
Американский журналист Лис поставил Медведеву выше Загитовой в «пирамиде Тутберидзе»
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Вашингтон, 18 октября. Американский журналист Дэвид Лис рассказал об отношении к российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой. Он обратил внимание на то, что спортсменки занимают места внизу его пирамиды специалиста Этери Тутберидзе, поскольку у обеих было много драмы.

Дэвид Лис признался, что не очень внимательно следит за происходящим на шоу «Ледниковый период» — передаче пытаются повысить рейтинги.

«Видимо, многое было сделано ради рейтингов, эти ежедневные слова про то, что они не нравятся друг другу. Это уже не новость. Что-то там было с Загитовой и этим парнем (блогером Даней Милохиным. — прим.ФАН), точно не знаю», — сказал Лис в подкасте на YouTube-канале The Skating Lesson.

Он также назвал странной программу Медведевой на этой неделе, поскольку «все было непонятно». Журналист поставил Медведевой на 0,5 балла больше из-за эффекта «wow».

Prt Scr youtube.com / TheSkatingLesson

«Если Медведева еще имеет отношение к спорту, то Загитова могла бы уже зарабатывать деньги, выйти замуж и вести семейную жизнь. У Евгении есть эта жажда Тарасовой — быть в центре внимания. Я ее ставлю повыше», — заключил американец.

Напомним, 21-летняя Медведева в тандеме с блогером Милохиным принимает участие в шоу «Ледниковый период», 19-летняя Загитова является ведущей программы вместе с чемпионом ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити Алексеем Ягудиным.

Ранее другой журналист Том Киркланд высказался о Загитовой. По его словам, фигуристка выделяется на фоне остальных из-за таланта. Загитова на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане завоевала золото в одиночном катании, Медведева — серебряную награду.

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Все новости / Спорт / Американский журналист Лис поставил Медведеву выше Загитовой в «пирамиде Тутберидзе»
евгения медведева ледниковый период фигурное катание алина загитова Дэвид Лис
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