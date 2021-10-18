Силуанов заявил об отсутствии планов властей менять НДФЛ в ближайшие три года

Москва, 18 октября. Власти России не планируют никаких изменений в области НДФЛ в ближайшие три года. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Таким образом, принятая ставка продержится до следующих выборов президента страны.

«Российские власти не планируют никаких изменений в части НДФЛ в ближайшие три года», — заявил Силуанов.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является основным видом прямых налогов. Он исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим законодательством. Организации и предприниматели уплачивают НДФЛ в налоговые инспекции по месту учета.

Ставки подоходного налога для граждан России и иностранцев могут сравняться. Разработкой соответствующего законопроекта занимается Министерство финансов РФ.